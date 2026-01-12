Leipzigs beliebteste Babynamen: Dieser Name steht nach wie vor auf Platz 1
Leipzig - 5528 Neugeborene haben Leipzigs Standesbeamte 2025 beurkundet. Dabei mussten einige Namen besonders oft geschrieben werden. Einer von ihnen konnte den Spitzenplatz auch im Folgejahr verteidigen.
Die Rede ist von "Noah", der nach 2024 auch im vergangenen Jahr wieder auf Platz 1 landete. Noch erstaunlicher: Wie im Vorjahr wurden auch 2025 wieder 42 Jungen nach dem biblischen Helden benannt.
Platz 2 belegte Adam, den 39 Jungen erhielten. Auf Platz 3 landete Oskar mit 37 Vergaben. Die Plätze 4 bis 10 gingen an Theo (34), Elias (33), Paul (33), Emil (31), Bruno (28), Leo (27) und Liam (27).
Bei den Mädchen belegte "die Schöne" Ella mit 31 Vergaben die Top-Platzierung. Der erste Platz des vergangenen Jahres, "die arbeitende" Ida, schaffte es hingegen nicht einmal in die Top 10.
Viel Bewegung findet sich auch auf den nachfolgenden Plätzen. So schnappte sich die zuletzt drittplatzierte Emilia (29) diesmal Platz 2 und kickte Mia direkt aus der Liste. Auf dem dritten Platz folgte mit 26 Vergaben die 2024 gar nicht vertretene Frieda.
2635 Mädchen und 2893 Jungen
Die Plätze 4 bis 9 gingen an Luna (25), Mila (25), Hannah (23), Mathilda (23), Emma (22) und Nora (22). Den zehnten Platz teilen sich Alma, Clara und Malia mit jeweils 19 Zählungen.
Unter den insgesamt 5528 Neugeborenen in Leipzig waren 2635 Mädchen und 2893 Jungen. 3298 Kinder bekamen von ihren Eltern einen Vornamen, 2202 erhielten zwei oder mehr Vornamen.
