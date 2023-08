Letzte Generation plant heute bereits die nächste Aktion in Leipzig!

Leipzig - Nachdem die " Letzte Generation " in Leipzig schon am gestrigen Dienstag für mehrere Blockaden gesorgt hatte, rufen die Klimaaktivisten am heutigen Mittwoch um 17 Uhr zu friedlichen Protesten auf dem Richard-Wagner-Platz auf.

Am Dienstag legten die Aktivisten, die zum Teil an der Fahrbahn festgeklebt waren, den Leipziger Verkehr lahm. © Silvio Bürger

Erst am Dienstag brachten die Aktivisten der "Letzten Generation" den Verkehr in der Friedrich-Ebert-Straße, an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße und Kurt-Eisner-Straße, sowie in der Kurt-Eisner-Straße selbst in Form von Sitzblockaden zum Erliegen.

Nun soll es am heutigen Mittwoch weitergehen. Um 17 Uhr plant die Gruppierung einen friedlichen Protest auf dem Richard-Wagner-Platz in Leipzigs Innenstadt.

Auf Sitzblockaden oder das Festkleben an der Fahrbahn wollen die Aktivisten bei dem Protestmarsch jedoch verzichten.

Öffentlich, angekündigt und sogar bei den Behörden angemeldet, gehe es den Protestanten darum, friedlich ihren Widerstand zu zeigen.