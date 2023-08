Erst die "Karli", dann der Westplatz: Letzte Generation legt schon wieder Leipzig lahm!

Innerhalb von 24 Stunden ist es bereits zu einem zweiten Protest der Letzten Generation in Leipzig gekommen.

Von Eric Mittmann, Anna Gumbert

Leipzig - Gleich zweimal kam es am Dienstag zu Blockaden der Letzten Generation in Leipzig. Nachdem die Klimaaktivisten am Morgen zunächst die Karl-Liebknecht-Straße ("Karli") lahmgelegt hatten, folgte am Nachmittag der Westplatz.

Nach der "Karli" hat die Letzte Generation am Dienstagnachmittag auch noch den Westplatz in Leipzig blockiert. © Leipzig Livereport Wie Polizeisprecherin Maxi Böckel gegenüber TAG24 mitteilte, blockierten vier Unterstützer der Gruppierung die Friedrich-Ebert-Straße. Die Polizei und die Versammlungsbehörde eilten zum Ort des Geschehens. Gegen 18 Uhr floss der Verkehr dann wieder. "Die Teilnehmer wurden von der Straße gelöst", hieß es. Gegen die Aktivisten werde nun ermittelt. Am Morgen hatten sich die Aktivisten zunächst im Leipziger Süden versammelt, um dort ab 7.30 Uhr sowohl die Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße und Kurt-Eisner-Straße sowie die Kurt-Eisner-Straße selbst zu blockieren. Kurz nach 8 Uhr war die Leipziger Polizei vor Ort, um die Demonstration aufzulösen. "Die Einsatzkräfte stellten fest, dass insgesamt 13 Personen an der Aktion beteiligt waren, wobei sich davon zehn Personen festgeklebt haben. Die Personen wurden von der Fahrbahn gelöst und müssen sich wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Nötigung im Straßenverkehr verantworten", so Polizeisprecherin Josephin Heilmann. Der Stau habe sich am Dienstagmorgen in grenzen gehalten, so Heilmann weiter. "Die Verkehrsteilnehmer wurden rückläufig zurückgeführt", berichtete die Sprecherin.

Gegen 7.30 Uhr platzierten sich die Demonstranten auf der Kreuzung der Karl-Liebknecht-Straße und der Kurt-Eisner-Straße. © Silvio Bürger

Mit ihrem Protest wollen die Aktivisten auf die verheerenden Folgen der Klimaerwärmung aufmerksam machen und ein Handeln der Politik anstoßen. © Silvio Bürger

Letzte Generation schlägt zweimal innerhalb von 24 Stunden in Leipzig zu