Löscharbeiten im Leipziger Osten: Rauchwolke steigt aus Mehrfamilienhaus

Leipzig - Am Montagmorgen kam es zu einem Brand in der Kreuzstraße in Leipzig .

Der Brand ereignete sich gegen 9.20 Uhr in der Kreuzstraße in Leipzig. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, sei es etwa gegen 9.20 Uhr am Montagmorgen zu dem Brand gekommen.

Demnach sei das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kreuzstraße im Leipziger Osten ausgebrochen.