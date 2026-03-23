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Löscharbeiten im Leipziger Osten: Rauchwolke steigt aus Mehrfamilienhaus
Leipzig - Am Montagmorgen kam es zu einem Brand in der Kreuzstraße in Leipzig.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, sei es etwa gegen 9.20 Uhr am Montagmorgen zu dem Brand gekommen.
Demnach sei das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kreuzstraße im Leipziger Osten ausgebrochen.
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Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch unklar, ob es Verletzte gebe. Auch zum Ausmaß des Schadens könne man noch keine Angaben machen.
Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof