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Löscharbeiten im Leipziger Osten: Rauchwolke steigt aus Mehrfamilienhaus

Am heutigen Montagmorgen kam es zu einem Brand in der Kreuzstraße in Leipzig.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Montagmorgen kam es zu einem Brand in der Kreuzstraße in Leipzig.

Der Brand ereignete sich gegen 9.20 Uhr in der Kreuzstraße in Leipzig.
Der Brand ereignete sich gegen 9.20 Uhr in der Kreuzstraße in Leipzig.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, sei es etwa gegen 9.20 Uhr am Montagmorgen zu dem Brand gekommen.

Demnach sei das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kreuzstraße im Leipziger Osten ausgebrochen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an.
Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch unklar, ob es Verletzte gebe. Auch zum Ausmaß des Schadens könne man noch keine Angaben machen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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