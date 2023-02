LVB, Stadtreinigung, Flughafen: So wirken sich die Warnstreiks auf Leipzig aus

Leipzig - In ganz Deutschland hat die Gewerkschaft ver.di für den heutigen Freitag zu Warnstreik aufgerufen. In Leipzig drohen erhebliche Einschränkungen. Zahlreiche Beschäftigte gleich mehrerer Bereiche des öffentlichen Dienstes sollen ihre Arbeit niederlegen.

Die LVB warnten bereits am Dienstag, dass es aufgrund der Arbeitsniederlegungen zu erheblichen Einschränkungen im Linienverkehr kommen könnte. Brisant dabei: Wie weitreichend die Ausfälle genau ausfallen, konnte im Vorfeld nicht abgeschätzt werden. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte ein LVB-Sprecher, dass sich erst am Morgen zeige, wie viele Mitarbeiter zur Arbeit kommen.

Wie ver.di-Pressesprecher Jörg Förster gegenüber TAG24 mitteilte, rechnet die Gewerkschaft allein in der Messestadt mit rund 2000 Streikenden. "Dabei gehen wir von Erfahrungswerten aus", so Förster.

Aufgrund des Warnstreiks wird so manche Mülltonne am Freitag nicht geleert. Die Leipziger Stadtreinigung hat Einschränkungen sowohl für Freitag als auch für Samstag angekündigt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Stand Donnerstag waren laut Leipziger Stadtverwaltung insgesamt 40 Kitas und 36 Horte bzw. Betreuungsangebote von den Warnstreiks betroffen. 27 Kitas und 30 Horte/Betreuungsangebote blieben geschlossen. Die übrigen 13 Kitas und sechs Horte/Betreuungsangebote würden nur eingeschränkt öffnen.

Unter www.leipzig.de/kita-streik veröffentlichte die Stadt eine Liste aller betroffenen Einrichtungen, die laufend aktualisiert werden soll. Gleichzeitig empfahl die Stadt Eltern, vorsorglich alternative Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren. Eine Notbetreuung im Rahmen des Warnstreiks war nicht vorgesehen.

Bei der Leipziger Stadtreinigung wird es sowohl am Freitag als auch am Samstag zu Einschränkungen kommen. Betroffen sind die Leerung der Bio- und Restabfalltonnen, die Straßenreinigung und die Papierkorbentleerung. Es sei zudem davon auszugehen, dass Wertstoffhöfe am Freitag und Samstag geschlossen bleiben, teilte das Unternehmen mit. Die nicht geleerten Tonnen würden am Montag abgeholt.

Hintergrund der Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Ver.di hat zudem für Freitag zu einer Kundgebung aufgerufen, die gegen 9 Uhr am Wilhelm-Leuschner-Platz starten soll.