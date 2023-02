Warnstreiks treffen Leipziger Flughafen: Diese Flüge fallen am Freitag aus

Leipzig - Die Gewerkschaft ver.di hat im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst bundesweit zu Warnstreiks am Freitag aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen treffen dabei auch den Flughafen Leipzig /Halle.

Passagiere warten am Leipziger Flughafen auf den Check-In. Die für Freitag angekündigten Warnstreiks treffen auch den Mitteldeutschen Airport indirekt. © Jan Woitas dpa/lsn

Zwar sei bisher nicht geplant, direkt am Leipziger Airport zu streiken, wie die "Leipziger Volkszeitung" am Mittwoch berichtete. Weil dies jedoch an anderen deutschen Flughäfen der Fall ist, kommt es auch hierzulande zu Ausfällen.

So hatte unter anderem der Flughafen München am Mittwoch mitgeteilt, massiv von den Streiks betroffen zu sein. Passagierflüge könnten deshalb nicht stattfinden. Auch der Flughafen Frankfurt hat bereits für Freitag seinen regulären Passagierbetrieb eingestellt.

Am Airport Halle/Leipzig sind davon zahlreiche Inlandsflüge der Lufthansa betroffen.

Abflug von Leipzig:

LH2165 nach München, Abflug 6.05 Uhr



LH157 nach Frankfurt/Main, Abflug 6.40 Uhr



LH161 nach Frankfurt/Main, Abflug 10.50 Uhr



LH2167 nach München, Abflug 12.45 Uhr



LH165 nach Frankfurt, Abflug 19.05 Uhr



Ankunft in Leipzig:

LH 156 von Frankfurt/Main, Ankunft um 10 Uhr.



LH 2166 von München, Ankunft 12 Uhr



LH160 von Frankfurt/Main, Ankunft 18.10 Uhr



LH2170 von München, Ankunft 21.35 Uhr



LH164 von Frankfurt/Main, Ankunft 22.55 Uhr

Alle betroffenen Flüge wurden laut Flughafen-Website gestrichen.