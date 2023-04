03.04.2023 17:31 120.000. Kunde dabei: LVB starten mit Vorverkauf des Deutschlandtickets

Am 1. Mai ist es so weit: Das Deutschlandticket den meisten bekannt als 49-Euro-Ticket, geht an den Start. In Leipzig startete am Montag der Vorverkauf.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Am 1. Mai ist es endlich so weit: Das Deutschlandticket, den meisten bekannt als 49-Euro-Ticket, geht an den Start. In Leipzig startete am heutigen Montag der Vorverkauf. "Lass dich nicht aufhalten" ist der Slogan des Deutschlandtickets, das seinen Nutzern die Reise mit ÖPNV durch ganz Deutschland ermöglicht. © New5/Grube Zur Feier des Tages begrüßten die Leipziger Verkehrsbetriebe an ihrem Mobilitätszentrum auf dem Willi-Brandt-Platz gleich noch ihren 120.000. Abo-Kunden. "Mit dem Deutschlandticket bieten wir Menschen neue Möglichkeiten, um deutschlandweit mobil zu sein", Sandy Brachmann, Bereichsleiterin Marketing und Prokuristin der Leipziger Verkehrsbetriebe. Für die Tarifzone 110, also Leipzig, würden unterschiedliche Mitnahmebausteine angeboten, um das Ticket so individuell anpassen zu können. Auf der Grundlage öffentlicher Finanzierung, beschlossen durch den Bundestag, haben seine Nutzer die Möglichkeit, für monatlich aktuell nur 49 Euro mit dem Abo-Ticket deutschlandweit den Nahverkehr zu nutzen. Neben den steigenden Verkaufszahlen darf sich der LVB über besondere Unterstützung freuen Der LVB freut sich über steigenden Verkaufszahlen. Das Deutschlandticket soll diese nun weiter in die Höhe treiben. © New5/Grube Nach dem pandemiebedingten Rückgang der Verkaufszahlen konnten die LVB schon vor der Einführung des Deutschlandtickets steigende Abo-Zahlen verzeichnen. Mithilfe gezielter Marketingaktionen übertrafen sie sogar ihr ursprüngliches Verkaufsniveau. Das Deutschlandticket soll das Wachstum der Kundschaft nun weiterhin beflügeln. Zusätzlich unterstützt werden die LVB vom SC DHfK. So können sich die Käufer ein vergünstigtes Ticket für ein Heimspiel des Leipziger Handballvereins sichern. Dafür erhalten die Kunden der LVB einen Aktionscode, mit dem sie dann Online-Shop ein Ticket für 10 Euro kaufen können.

