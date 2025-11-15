Matches, Märkte, Neueröffnungen: Was Ihr an diesem Wochenende in Leipzig nicht verpassen solltet

Partys am frühen Abend und Flohmärkte bis in die Nacht: An diesem Wochenende erwarten Euch in Leipzig einige unkonventionelle Veranstaltungen.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Partys am frühen Abend und Flohmärkte bis in die Nacht: An diesem Wochenende erwarten Euch in Leipzig einige unkonventionelle Veranstaltungen.

Holy Shit Shopping im Westbad

Von den Veranstaltern selbst wird er als "Clubabend der Weihnachtsmärkte" beschrieben: "Holy Shit Shopping" kommt an diesem Wochenende das allererste Mal in die Messestadt. Neben jeder Menge Aussteller, die ihre Designs und innovativen Ideen zum Besten geben, dürft Ihr Euch auf coole Live-DJs freuen. Der Markt öffnet am Samstag von 13 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr und findet im Westbad statt. Tickets bekommt Ihr online für 6 Euro.

"Holy Shit Shopping" kommt an diesem Wochenende zum ersten Mal nach Leipzig. © Holy Shit Shopping

Flohmärkte

Flohmarkt auf der Pferderennbahn - Auch an diesem Wochenende steigen in Leipzig wieder zahlreiche Märkte. Einer, den Ihr Euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet, ist der Flohmarkt auf der Galopprennbahn im Scheibenholz. Neben einzigartigen Schätzen überzeugt hier vor allem die Location. Der Markt öffnet am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Vintage x Floh - Ein bisschen kreativer wird es hingegen am Samstag bei Vintage X Floh am Lindenauer Markt. Wie der Name bereits verrät, stehen hier vor allem jegliche Vintage-Artikel im Fokus. Zusätzlich wird das altbekannte Flohmarkt-Angebot aber durch jede Menge Kunst und Handgemachtes ergänzt. Auch hier habt Ihr von 10 bis 16 Uhr kostenlos Zutritt. Nachtflohmarkt auf dem agra Messegelände - Solltet Ihr aber Lust auf ein etwas außergewöhnlicheres Ambiente haben, ist der Nachtflohmarkt auf dem agra Messegelände am Samstagabend genau das Richtige für Euch. Der Markt öffnet zwar bereits ab 15 Uhr, entfaltet seinen besonderen Charme aber vor allem nach Einbruch der Dunkelheit. Bis 23 Uhr könnt Ihr in den Indoor-Hallen auf Trödel-Jagd gehen. Nachtflohmarkt an den Pittlerwerken - Der agra-Markt ist aber nicht der einzige Flohmarkt, der sich an diesem Wochenende für eine eher unkonventionelle Uhrzeit entschieden hat. Auch die Pittlerwerke öffnen am Samstag von 18 bis 24 Uhr den letzten Nachtflohmarkt des Jahres. Bei freiem Eintritt erwarten Euch coole DJs, ein gemütliches Ambiente und natürlich unterschiedlichste Stände.

Die Stände auf dem agra-Messegelände öffnen an diesem Samstag zu einer eher ungewohnten Uhrzeit. Der Flohmarkt steigt nämlich von 15 bis 23 Uhr. © Emily Mittmann

Winterphantasie im Blumenland Engler

Wer es vor Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres kaum noch erwarten kann, bekommt im Blumenland Engler eine ordentliche Portion Weihnachtsmagie. Mehrere Floristenmeister haben auf dem Gelände verschiedene vorweihnachtliche Bereiche geschaffen. Der Rundgang führt unter anderem durch wunderschöne Gewächshäuser sowie mystische Wäldchen und kostet die Besucher 12 Euro Eintritt. An diesem Wochenende können Gäste zudem mehr über floristische Trends und Weihnachtsdeko erfahren. Der Winterzauber eröffnet bis zum 7. Dezember immer dienstags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr.

Die Winterphantasie im Blumenland Engler entführt Euch in magische Blumenwelten. (Symbolbild) © 123RF/luda311

Neueröffnungen

Susuru - Schon seit einigen Wochen sorgen Minh und seine Freundin Hai-Yen in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Dabei nehmen sie ihre Follower bei der Herstellung der Udon-Nudeln, der Einrichtung des Restaurants und sogar der Auswahl des Geschirrs mit. Am Samstag ist es dann endlich so weit. Von 11.30 bis 22 Uhr feiert das japanische Restaurant "Susuru" seine Eröffnung in der Münzgasse 7. Abgesehen von leckeren Gerichten könnt Ihr verschiedene Gewinne abstauben. Warmaldeins - In der Leipziger Innenstadt laden auch Lisa und Iris zur Eröffnungsparty. Nachdem sie mit "Warmaldeins" in den Höfen am Brühl und in der Weißenfelser Straße schon Erfolg hatten, richteten sie in den vergangenen Wochen im Brühl 4 einen weiteren Laden für Secondhand-, Vintage- und Upcycling-Kleidung ein. Passend dazu hat das Duo natürlich auch seinen neuen, knallpinken Store selbst aufgebaut. Nach stundenlangem Sägen, Streichen, Schrauben und etwas Unterstützung von Papa "aka Heimwerker-King" freuen sie sich, am Samstag mit Euch anzustoßen. Freut Euch von 11 bis 19 Uhr auf eine Sektpyramide, DJs, Bingo und weitere Überraschungen.

"Warmaldeins" feiert am Samstag die Eröffnung seines neuen Secondhand-Stores. (Symbolbild) © 123RF/nito500

Para Badminton

"Wir wollen Leipzig als Ort sichtbar machen, an dem Inklusion im Sport nicht nur diskutiert, sondern gelebt wird", erklärte Sven Weichenhain vom Deutschen Badminton-Verband. Schließlich werde es in Leipzigs paralympischer Sporthalle an diesem Wochenende richtig spannend. Bei den zweiten Deutschen Meisterschaften im Para-Badminton kämpfen die besten Athletinnen um den heißbegehrten Titel. Das Turnier beginnt am Samstag um 10 Uhr und wird am Sonntag ab 9 Uhr fortgesetzt. Bei freiem Eintritt gibt's nicht nur verschiedene Matches, sondern auch ein inklusives Rahmenprogramm.

Bei den Deutschen Meisterschaften im Para Badminton erwarten Euch spannende Matches sowie ein inklusives Rahmenprogramm. (Symbolbild) © 123RF/ttanothai

Partys

Beat Crazy - Selbstverständlich vergeht in der sächsischen Metropole kein Wochenende ohne Partys. Auch an diesem Samstag ist wieder für jeden etwas dabei. Im Naumanns Tanzlokal bekommt Ihr beispielsweise die besten Songs von Depeche Mode, The Cure und anderen Legenden der 80er auf die Ohren. Los gehts ab 21 Uhr. Die Tickets gibt's an der Abendkasse. Kauzalm - Ein ganz anderer Wind weht hingegen auf der Kauzalm. Der Biergarten Herr Kauzig lädt nämlich jeden Samstag zur Après-Ski-Party. Das heißt, ab 22 Uhr gibt's jede Menge Party-Klassiker und Mallorca-Hits. Der Eintritt kostet 5 Euro. Mehr dazu erfahrt Ihr auf HerrKauzig.de. Early Disco - Frühaufsteher, aufgepasst! Auch für Euch hat die Messestadt eine Alternative im Angebot. Die Early Disco im Barfusz beginnt nämlich bereits um 20 Uhr. Bis Mitternacht genießt Ihr Partystimmung, Clubbeats und Cocktails.

Naumanns Tanzlokal lädt an diesem Samstag zum "Beat Crazy" und feiert die Legenden der 80er Jahre. © Emily Mittmann