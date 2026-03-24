Mehr als zwei Jahre nach Schließung: Gleich zwei Hotels kehren in Leipzigs Innenstadt zurück
Leipzig - Nach jahrelangem Leerstand leuchtet in beiden ibis-Hotels in der Leipziger Innenstadt wieder Licht. Schon Ende April soll Wiedereröffnung gefeiert werden.
Nachdem die beiden Hotels in der Reichsstraße im Februar 2024 aufgrund von Wasserschäden kurzfristig geschlossen wurden, war es lange still in den Gebäudekomplexen.
Trotz des Versprechens, nach umfangreichen Sanierungsarbeiten mit unbestimmtem Ende so schnell wie möglich wiedereröffnen zu wollen, blieben Leipziger und Touristen skeptisch.
Doch tatsächlich - nach mehr als zwei Jahren Bauzeit meldeten sich gleich beide Hotels zurück zum Dienst. "Wir freuen uns sehr, dass wir das ibis Leipzig City und das ibis budget Leipzig City wieder für unsere Gäste öffnen können", staunte da auch Stefan Henseling, Manager beider Häuser.
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Schon am 30. April werde das "ibis Leipzig City" seine 125 umfassend renovierten Zimmer Gästen aus nah und fern zur Verfügung stellen. Das "ibis budget Leipzig City" wolle seine 168 Zimmer erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres eröffnen.
Titelfoto: Bildmontage: Copyright: Accor, Nico Zeißler