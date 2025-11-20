Mehr Beauty für Leipzig: Dieser Store verschönert bald den Hauptbahnhof

Leipzig - Pünktlich zur Weihnachtszeit wird das Angebot der Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs um ein neues Geschäft erweitert. Ab kommenden Donnerstag lädt DOUGLAS zum Geschenke-Shoppen.

Im Leipziger Hauptbahnhof eröffnet am kommenden Donnerstag ein neuer DOUGLAS-Store. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Daniel Reinhardt/dpa

Wer in Leipzig nach Pflegeprodukten, Kosmetik und besonderen Düften sucht, den zog es bisher immer in die Petersstraße oder ins Paunsdorf Center.

Am Donnerstag, dem 27. November, öffnet Deutschlands bekannteste Parfümerie nun einen weiteren Store in den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs.

Unter dem Motto "Let it Bloom" sei die Eröffnung der neuen Filiale Teil einer Omnichannel-Strategie, die das Einkaufen sowohl online als auch im Store zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen soll.

"Unsere DOUGLAS Filialen bleiben ein zentraler Treffpunkt für unsere Kunden", erklärt DOUGLAS-DACH-CEO Veit Weiland.

"Deshalb setzen wir gezielt auf die Modernisierung und Weiterentwicklung unseres Filialnetzes."