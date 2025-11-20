Mehr Beauty für Leipzig: Dieser Store verschönert bald den Hauptbahnhof
Leipzig - Pünktlich zur Weihnachtszeit wird das Angebot der Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs um ein neues Geschäft erweitert. Ab kommenden Donnerstag lädt DOUGLAS zum Geschenke-Shoppen.
Wer in Leipzig nach Pflegeprodukten, Kosmetik und besonderen Düften sucht, den zog es bisher immer in die Petersstraße oder ins Paunsdorf Center.
Am Donnerstag, dem 27. November, öffnet Deutschlands bekannteste Parfümerie nun einen weiteren Store in den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs.
Unter dem Motto "Let it Bloom" sei die Eröffnung der neuen Filiale Teil einer Omnichannel-Strategie, die das Einkaufen sowohl online als auch im Store zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen soll.
"Unsere DOUGLAS Filialen bleiben ein zentraler Treffpunkt für unsere Kunden", erklärt DOUGLAS-DACH-CEO Veit Weiland.
"Deshalb setzen wir gezielt auf die Modernisierung und Weiterentwicklung unseres Filialnetzes."
Warum Ihr bei der Eröffnung dabei sein solltet
Für den 177 Quadratmeter großen Laden plane das Unternehmen daher ein modernes Farbkonzept aus Weiß, Schwarz und Grau sowie goldenen Akzenten, das seine Besucher zum Wohlfühlen einlädt.
Abgesehen von der bekannten Markenauswahl dürfe man sich zudem auf persönliche Beratungen, personalisierte Produktempfehlungen sowie das Angebot eines Tages- und Abend-Make-ups freuen.
Richtig abstauben können Beauty-Fans und Weihnachtseinkäufer allerdings zu den Eröffnungstagen von Donnerstag bis Samstag.
Dann werde es zahlreiche Highlights und Aktionen zur Eröffnung sowie zusätzliche 20 Prozent anlässlich des Black Fridays am 28. November geben.
Titelfoto: Bildmontage: DOUGLAS/Paul Schimweg, Jan Woitas/dpa, Daniel Reinhardt/dpa