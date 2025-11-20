Trotz schwieriger Haushaltslage: Stadt investiert mehr als eine Million Euro in neue Lampen

Leipzig - Im kommenden Jahr werden die Lampen in der Quarterback Immobilien Arena aufgerüstet. Obwohl die Haushaltslage in der Stadt Leipzig angespannt ist, werden mehr als eine Million Euro investiert.

Die Quarterback Immobilien Arena wird unter anderem von den Handballern des SC DHfK Leipzig und für Veranstaltungen genutzt. (Archivfoto) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die neuen Lampen sind emissionsarme und ressourcenschonende LED-Lampen. Das teilte das Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung mit.

Aktuell hängen sogenannte Metalldampflampen von der Decke der Arena. Nach 23 Jahren im Einsatz haben sie laut dem Dezernat langsam das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht.

Es fehle aufgrund des Leuchtmittelverbots an Ersatzteilen und die Umweltkennziffern entsprechen nicht mehr der Norm, hieß es weiter.

Vor allem für den Spielbetrieb in der 1. Handball-Bundesliga und bei Fernsehübertragungen sei eine bessere Beleuchtung wichtig.