Zu viel Lärm: Stadt ordnet Tempo 30 auf Straße im Leipziger Westen an

Leipzig - Auf einem Abschnitt der Naumburger Straße im Leipziger Stadtteil Plagwitz gilt ab dem kommenden Monat Tempo 30.

Mit der Maßnahme beabsichtigt die Stadt, den Verkehrslärm in dem Bereich unter die entsprechenden Grenzwerte zu drücken. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, soll der Bereich zwischen Engertstraße und Gießerstraße ab dem 1. Dezember entsprechend beschildert werden.

Der Abschnitt gilt als ausgewiesener Lärmbrennpunkt: Hier liegt die Belastung über den sogenannten Auslösewerten von 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel nachts.

Aufgrund des Krachs sieht der Lärmaktionsplan der Stadt daher entsprechende Maßnahmen vor, um in die Geräuschkulisse einzugreifen, insbesondere dort, wo die Lärmbelastung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat.

Eine Geschwindigkeitsreduzierung gilt dabei als ein gangbarer Weg, die entsprechenden Grenzwerte wieder zu unterschreiten.