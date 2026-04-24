Mehr Rot für Leipzig: Hier sind unsere Straßen für Radfahrer ab sofort sicherer

Leipzig - Spätestens nach dem tödlichen Unfall am Wilhelm-Leuschner-Platz vor knapp zwei Jahren, bei dem eine Radfahrerin (†33) ums Leben kam, sollte jedem in Leipzig klar sein, dass die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer an erster Stelle stehen muss. Die Stadt markiert für bessere Sichtbarkeit daher weitere Radfahrstreifen rot.

In der Karl-Tauchnitz-Straße liefen am Dienstag die Vorbereitungen. © Silvio Bürger

Dafür ist eine Fachfirma seit Anfang der Woche in der Südvorstadt und in Schönefeld-Ost unterwegs, um vor allem die Fahrradweichen farblich hervorzuheben.

Die Arbeiten werden an folgenden Stellen ausgeführt:

an der westlichen Zufahrt der Kreuzung Wundtstraße/Karl-Tauchnitz-Straße

an der südlichen Zufahrt Karl-Liebknecht-Straße/Richard-Lehmann-Straße

die südliche und westliche Zufahrt an der Kreuzung Braunstraße/Stöhrerstraße

Hier finden sich dieselben Gegebenheiten wie am Wilhelm-Leuschner-Platz, denn die Fahrradspur verläuft für Autos, Lastwagen und Co. zwischen der Geradeausspur und der Rechtsabbiegespur, wobei ein Teil dieser Spur von den rechtsabbiegenden Verkehrsteilnehmern überquert werden kann.

"Mit der Rotmarkierung soll die Aufmerksamkeit stärker auf Radfahrerinnen und Radfahrer in diesem Bereich gelenkt werden", heißt es vonseiten der Stadt Leipzig.

An den genannten Stellen laufen die Vorbereitungen. Andere Straßen, wie beispielsweise der Peterssteinweg, wurden am Dienstag bereits eingefärbt. Hier handelt es sich zwar nicht um eine Weiche, sondern um eine normale Fahrradspur. Das Unfallpotenzial ist dennoch hoch, wenn Radfahrer in stadtauswärtige Richtung unterwegs sind.