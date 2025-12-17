Mehrere Anbieter, eine Station: Hier lagern die Pakete direkt am Gleis
Von Anke Brod
Leipzig - Im Leipziger Südosten gibt es seit Dienstag eine "DeinFach-Station": An der Endhaltestelle der Tram-Linie 4 im Stadtteil Stötteritz ging ein anbieteroffener Paketautomat mit 29 Fächern in Betrieb. Diese Anlagen entstehen aktuell bundesweit.
Das Besondere: "DeinFach" hat Automaten, die Kunden sowohl für DHL-Pakete als auch mit anderen Diensten nutzen können. Aktuell ist der Service noch für UPS-Pakete verfügbar, weitere sollen in naher Zukunft folgen.
Damit werde rund um die Uhr ein besonders flexibler, einfacher und komfortabler Sendungsbetrieb gewährleistet, erfuhr TAG24 vor Ort an der Holzhäuser Straße 124.
"Zudem leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zur Vereinfachung der Versandlogistik", sagte "DeinFach"-Geschäftsführer Lukas Beckedorff. Man freue sich, in Leipzig mit den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) einen weiteren Automaten dieser Art in Betrieb genommen zu haben.
"Mit anbieterneutralen Paketstationen an unseren Endhaltestellen bieten wir unseren Fahrgästen noch mehr Komfort, um ihren Alltag bequemer zu erledigen", erläuterte Ulf Middelberg, Sprecher der LVB-Geschäftsführung. So könnten Wege gespart werden.
Nachhaltige Sendungsabwicklung
Mit der Anlage will "DeinFach" die Paketabwicklung nachhaltig vereinfachen, sprich den innerstädtischen Verkehr entlasten: Mit nur einem Stopp können Dienstleister mehrere Pakete in einem Rutsch versorgen.
In Leipzig und Taucha gibt es mittlerweile eine Handvoll solcher Automaten und die Anzahl soll in den kommenden Monaten weiter steigen.
"Indem wir den Zugang zu Versand- und Abholmöglichkeiten auf öffentlichen Flächen erleichtern, schaffen wir mehr Flexibilität und Komfort für die Bürgerinnen und Bürger", freute sich seinerseits auch Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew.
Als Tochter der DHL Group profitiert "DeinFach" beim Aufbau eines bundesweiten Automatennetzes von der langjährigen Expertise des Logistikkonzerns.
Titelfoto: Bildmontage: Anke Brod