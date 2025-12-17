Mehrere Anbieter, eine Station: Hier lagern die Pakete direkt am Gleis

Leipzig - Im Leipziger Südosten gibt es seit Dienstag eine "DeinFach-Station": An der Endhaltestelle der Tram-Linie 4 im Stadtteil Stötteritz ging ein anbieteroffener Paketautomat mit 29 Fächern in Betrieb. Diese Anlagen entstehen aktuell bundesweit.

Sie alle freuten sich über die neue Allround-Paketstation neben der Tram-Endhaltestelle der Linie 4 in Leipzig-Stötteritz. (v.l.n.r. LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg, Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew und "DeinFach"-Geschäftsführer Lukas Beckedorff) © Anke Brod

Das Besondere: "DeinFach" hat Automaten, die Kunden sowohl für DHL-Pakete als auch mit anderen Diensten nutzen können. Aktuell ist der Service noch für UPS-Pakete verfügbar, weitere sollen in naher Zukunft folgen.

Damit werde rund um die Uhr ein besonders flexibler, einfacher und komfortabler Sendungsbetrieb gewährleistet, erfuhr TAG24 vor Ort an der Holzhäuser Straße 124.

"Zudem leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zur Vereinfachung der Versandlogistik", sagte "DeinFach"-Geschäftsführer Lukas Beckedorff. Man freue sich, in Leipzig mit den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) einen weiteren Automaten dieser Art in Betrieb genommen zu haben.

"Mit anbieterneutralen Paketstationen an unseren Endhaltestellen bieten wir unseren Fahrgästen noch mehr Komfort, um ihren Alltag bequemer zu erledigen", erläuterte Ulf Middelberg, Sprecher der LVB-Geschäftsführung. So könnten Wege gespart werden.