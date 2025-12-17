Arbeiten gehen weiter: In diesem Leipziger Park wird im Frühjahr wieder gebaut

Leipzig - Der Richard-Wagner-Hain in der Nähe der Red Bull Arena wird seit einigen Jahren denkmalgerecht saniert. Im Frühling beginnt ein weiterer Bauabschnitt für mehr als 600.000 Euro.

Auf der Ostseite des Parks wird ab dem Frühjahr gebaut. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Die Stadt Leipzig teilte am Dienstagnachmittag mit, dass von Frühjahr bis Herbst 2026 die Wege und Platzflächen auf der Ostseite des Richard-Wagner-Hains erneuert werden.

Dabei wird, wie bei vorherigen Arbeiten auch, auf die denkmalgerechte Wiederherstellung geachtet.

Geplant seien unter anderem neue Bäume, Sträucher, Sitzmöglichkeiten, Fahrradbügel, Abfallbehälter und Infotafeln. Außerdem zwei Tischtennis-Platten und ein Elektroanschluss. In Anlehnung an die historische Bepflanzung sollen neue Rosen gesetzt werden.

Aus der Sitzung der Verwaltungsspitze ging hervor, dass diese neuen Bauarbeiten rund 647.000 Euro kosten werden.

Die Stadt Leipzig bezahlt davon 230.000 Euro. Die restlichen 417.000 Euro kommen aus dem Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" im Fördergebiet "ZSP zwischen Auwald und Promenadengrün".