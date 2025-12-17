"Gewohnheiten haben sich gewandelt": REWE im Leipziger Süden schließt für mehrere Wochen

Leipzig - Die REWE-Filiale am Connewitzer Kreuz im Süden von Leipzig wird ab Anfang Februar für rund zwei Monate geschlossen. Im Laden soll einiges modernisiert werden. Auch neue Services sind geplant.

Die REWE-Filiale am Connewitzer Kreuz zieht täglich Tausende Kunden an. © TAG24/Eric Mittmann

Eine Sprecherin von REWE Ost bestätigte die temporäre Schließung auf TAG24-Anfrage. "Die Einkaufsgewohnheiten und Wünsche unserer Kunden haben sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt", erklärte sie.

"Grundsätzlich haben wir den Anspruch, unsere Supermärkte stets zeitgemäß und modern für unsere Kundschaft zu gestalten und ihnen die Sortimente und Services zu bieten, die sie sich wünschen", hieß es weiter.

Im Leipziger Süden werden laut REWE vor allem frische Warengruppen wie Obst, Gemüse und verzehrfertige Produkte und vegane und vegetarische Alternativen immer beliebter. Darauf möchte man eingehen.

"Nach aktuellem Stand hat der Markt am 6. Februar 2026 seinen letzten Verkaufstag und öffnet am 1. April wieder seine Verkaufstüren", teilte die Unternehmenssprecherin mit.