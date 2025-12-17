"Gewohnheiten haben sich gewandelt": REWE im Leipziger Süden schließt für mehrere Wochen
Leipzig - Die REWE-Filiale am Connewitzer Kreuz im Süden von Leipzig wird ab Anfang Februar für rund zwei Monate geschlossen. Im Laden soll einiges modernisiert werden. Auch neue Services sind geplant.
Eine Sprecherin von REWE Ost bestätigte die temporäre Schließung auf TAG24-Anfrage. "Die Einkaufsgewohnheiten und Wünsche unserer Kunden haben sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt", erklärte sie.
"Grundsätzlich haben wir den Anspruch, unsere Supermärkte stets zeitgemäß und modern für unsere Kundschaft zu gestalten und ihnen die Sortimente und Services zu bieten, die sie sich wünschen", hieß es weiter.
Im Leipziger Süden werden laut REWE vor allem frische Warengruppen wie Obst, Gemüse und verzehrfertige Produkte und vegane und vegetarische Alternativen immer beliebter. Darauf möchte man eingehen.
"Nach aktuellem Stand hat der Markt am 6. Februar 2026 seinen letzten Verkaufstag und öffnet am 1. April wieder seine Verkaufstüren", teilte die Unternehmenssprecherin mit.
Neue Kassen und ein integrierter DHL-Service entstehen
Nicht nur das Warenangebot soll sich leicht verändern. Auch die technische Ausstattung wird angepasst und modernisiert, teilte das Unternehmen gegenüber TAG24 mit.
Es werden zwei zusätzliche Self-Checkout-Kassen eingeführt und die Filiale in der Scheffelstraße bekommt ebenfalls einen Abholservice, der in vielen anderen Märkten bereits integriert ist. Dort können Einkäufe vorher online bestellt und dann in einem bestimmten Zeitfenster abgeholt werden.
Der bereits angebotene Scan&Go-Service bleibt bestehen.
An einer Kasse soll zudem ein DHL-Service eingebaut werden, an dem Pakete zurückgesendet werden können.
Der Laden wurde 2006 von REWE übernommen. Mehr als 1,4 Millionen Menschen kaufen jährlich dort ein. Pro Woche zählt die Filiale so rund 30.000 Kunden.
In Leipzig erkennt man dieses Potenzial und betonte, dass man den Standort langfristig attraktiv halten möchte.
Titelfoto: TAG24/Eric Mittmann