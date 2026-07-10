Mehrere Explosionen in der Nacht in Leipzig: 18-Jähriger sprengt sich Hand weg

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In der Nacht explodierte es in Leipzig an mehreren Stellen. Ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Ursachen sind unklar.

Von Tamina Porada

Leipzig - An mehreren Stellen im Leipziger Stadtgebiet kam es in der Nacht zu Freitag zu Explosionen. Eine Person wurde schwer verletzt. Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

Die Eutritzscher Straße wurde in der Nacht abgesperrt, um Beweise zu sichern.
Die Eutritzscher Straße wurde in der Nacht abgesperrt, um Beweise zu sichern.  © LeipzigFireFighter

Die erste Substanz detonierte um kurz vor Mitternacht in der Eutritzscher Straße im Zentrum-Nord. Das erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter am Freitagmorgen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein 18-Jähriger einen noch unbekannten Gegenstand angezündet und sich dabei selbst schwer verletzt. "Er hat sich die Hand abgesprengt und wurde in ein Krankenhaus gebracht", so Richter später ergänzend.

Um 3.15 Uhr knallte es dann erneut. Dieses Mal in der Georg-Schwarz-Straße in Alt-West. Die Explosion beschädigte den Eingangsbereich eines Restaurants stark. Der Auslöser ist noch unbekannt.

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Die dritte Explosion ging dann gegen 3.40 Uhr in der Universitätsstraße mitten im Zentrum hoch. Wieder wurde der Frontbereich einer Bar stark beschädigt. "Auch hier ist die Ursache für die Explosion gegenwärtig unbekannt", so Richter.

Durch die Explosion in der Universitätsstraße wurde der Frontbereich eines Lokals stark beschädigt. Das Café/Bar ist bei Studenten sehr beliebt.
Durch die Explosion in der Universitätsstraße wurde der Frontbereich eines Lokals stark beschädigt. Das Café/Bar ist bei Studenten sehr beliebt.  © Christian Grube
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In der Georg-Schwarz-Straße wurde der Eingangsbereich eines Restaurants beschädigt.
In der Georg-Schwarz-Straße wurde der Eingangsbereich eines Restaurants beschädigt.  © Christian Grube

Die Explosion in der Eutritzscher Straße steht nicht in Zusammenhang mit den beiden anderen

Die Ermittlungen stehen noch relativ am Anfang.
Die Ermittlungen stehen noch relativ am Anfang.  © LeipzigFireFighter

Die Ermittlungen stehen laut dem Sprecher noch am Anfang. So ist momentan auch noch unklar, ob die Explosionen zusammenhängen.

Ausschließen gegen die Ermittler jedoch, dass die erste Detonation in der Eutritzscher Straße in Verbindung mit den beiden anderen steht.

Die Eutritzscher Straße wurde in der Nacht kurzzeitig zur Beweissicherung gesperrt, ist aber mittlerweile wieder freigegeben. Die Bereiche um die Georg-Schwarz-Straße sowie die Universitätsstraße sind im Rahmen der Tatortarbeit immer noch großräumig abgesperrt.

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In allen Fällen wird wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.

Erstmeldung am 10. Juli, 7.57 Uhr. Aktualisiert 12.04 Uhr.

Titelfoto: LeipzigFireFighter; Christian Grube

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