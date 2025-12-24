Mit buntem Auto: Leipzigs wohl bekanntester Weihnachtsmann ist wieder unterwegs

André Adelinia ist Leipzigs wohl bekanntester Weihnachtsmann. Auch in diesem Jahr ist er wieder mit seinem bunten Auto unterwegs, um Kinder glücklich zu machen.

Von Jörg Schurig Leipzig - Die Weihnachtsmänner von heute können sich weder auf das Wetter noch auf öffentliche Verkehrsmittel verlassen. Der vielleicht bekannteste Weihnachtsmann von Leipzig plant seine Tour mit Google Maps.

Mit seinem bunten Auto und Kostüm spielt André Adelinia wieder den Weihnachtsmann und beschenkt Kinder. © Sebastian Willnow/dpa Diesmal hat André Adelinia mehr als 40 Kinder an 24 Orten aufzusuchen. Die Dauer der Bescherung gilt es genauso zu berechnen wie die Zeit dazwischen. "Bis jetzt hat es immer gepasst", sagt der Mann, dessen langer Bart inzwischen "in Ehren ergraut" ist, wie er es ausdrückt. Früher hat der 61-Jährige seinen Bart anmalen müssen, damit das Markenzeichen des Weihnachtsmannes wirklich weiß wurde. Heute reichen dazu ein paar Minuten Retusche. Adelinia arbeitet als Ergotherapeut im Maßregelvollzug. Seine Berufung als Weihnachtsmann fand er 2008 eher zufällig. Die achtjährige Tochter seiner Schwester war damals vom Weihnachtsmannglauben abgefallen und drohte anderen Kindern die Freude zu nehmen. Leipzig Lokal Logo-Zoff, Baustellen-Partys und Weltmeister: Diese kuriosen Schlagzeilen gab es 2025 in Leipzig Also musste ein "richtiger" Vertreter des Fachs her. Adelinia übernahm den Auftrag und überzeugte – auch die Achtjährige. Sie hatte den Bart als echt erkannt und wurde so wieder gläubig.

Sein Markenzeichen: Das bunte Auto

Sein Auto sorgt auch bei vielen Passanten für Freude. © Sebastian Willnow/dpa Seither schlüpft Adelinia alle Jahre wieder in die Rolle des Weihnachtsmannes. Mit seinem illuminierten VW Polo Harlekin, auf dessen Dach ein großer und ein kleiner Teddy mitfahren, ist er inzwischen bekannt wie ein bunter Hund. Manchmal legt er spontan einen Zwischenstopp ein, wenn er Leute mit Kindern am Straßenrand sieht. "Ich habe natürlich immer ein paar kleine Sachen dabei." Seit der Corona-Pandemie beschenkt er die Kinder nur noch vor der Haustür. Es sind Mädchen und Jungen aus Familien des Freundes- oder Bekanntenkreises. Die Geschenke sind in der Regel am Haus oder in der Nähe deponiert. Leipzig Lokal Leipzig verschenkt heute Weihnachtsbäume: So könnt Ihr ein Exemplar abstauben Adelinia hat einen alten Autoatlas als Weihnachtsmannbuch umfunktioniert. Daraus bezieht er sein Wissen über die Kinder, was bei ihnen in diesem Jahr gut geklappt hat und was besser sein könnte.

Weihnachtsmann-Sein ist am 24. Dezember ein Vollzeitjob