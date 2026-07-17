Mit Hubschrauber gesucht: 17-jähriger Graffiti-Sprayer am Hauptbahnhof gestellt

Leipzig - In der Nacht zu Donnerstag bemerkte ein Bahnmitarbeiter, wie mehrere Täter den Leipziger Hauptbahnhof besprühten. Kurz darauf suchte ein Hubschrauber die Verdächtigen.

Mithilfe eines Hubschraubers hatte man im Bereich um den Leipziger Hauptbahnhof nach den Tätern gesucht. © Jan Woitas/dpa

Wie die Bundespolizei Leipzig mitteilte, habe der Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Täter etwa gegen 1 Uhr am Freitagmorgen bemerkt.

Demnach seien diese gerade dabei gewesen, verschiedene Gegenstände des Leipziger Hauptbahnhofs mit Graffiti zu besprühen.

Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, um die Verantwortlichen zu stellen, flüchteten sie durch den Personentunnel.

"Zur Unterstützung der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden ein Polizeihubschrauber sowie Einsatzkräfte der Landespolizei hinzugezogen", erklärte die Bundespolizei.

Dank des Hubschraubers konnte nur wenig später einer der Täter hinter einem abgestellten Lkw ausgemacht werden. "Vor seinem Versteck befand sich ein Stoffbeutel mit verschiedenen Sprayerutensilien, die als Beweismittel sichergestellt wurden", so die Behörde.