Leipziger Café angeblich schon 27-mal von Linken attackiert: Betreiber nehmen Stadt in Verantwortung

Leipzig - Nach fast drei Jahren und zahlreichen Angriffen hat das Café "STAY – bleibdochnoch" auf der Dresdner Straße im Osten der Stadt Ende Juni zugemacht. Nach der Schließung gab es im Juli trotzdem noch einen Angriff, zu dem später auch ein Bekennerschreiben auf der linksradikalen Plattform Indymedia auftauchte. Jetzt hat sich der Café-Betreiber, die "Zeal Church", noch einmal gemeldet und vor allem die Stadt in Verantwortung genommen.

Mit diesem Bild feierte die anonyme Gruppierung ihren letzten Angriff auf das geschlossene Café. Sie zeigten die Antifa-Flagge und ein Plakat, auf dem "Stone was a riot and so are we!" steht. © indymedia.org

In einem offiziellen Statement adressierte die Gemeinde am Mittwoch direkt die Angreifer: "Ihr habt das Café geschlossen. Das ist wahr. Sieben Menschen haben ihre Arbeit verloren. Darüber schreibt ihr kein Wort", heißt es darin.

Und weiter: "Wir haben diesen Ort gebaut, damit er offen ist für jeden. [...] Wir haben jedes Mal aufgeräumt. Wir haben jedes Mal Anzeige erstattet. Und wir haben jedes Mal dasselbe Ergebnis bekommen: nichts."

Das Café verzeichnete in den vergangenen drei Jahren laut Betreibern insgesamt 27 Angriffe, darunter auch zwei Buttersäure-Angriffe, eingeschlagene Scheiben und Graffiti.

Kritiker und die vermeintlichen Angreifer werfen der Gemeinde, die hinter dem Café steht, unter anderem Queerfeindlichkeit und Verbindungen zu erzkonservativen Organisationen in den USA vor. Der Pastor René Wagner dementierte das immer wieder, unter anderem auch 2024 in einem Interview mit TAG24.

In dem Bekennerschreiben auf Indymedia feierte die anonyme Gruppierung die Schließung als "klaren Gewinn für die autonomen Queers und Allies in Leipzig" und zeigte sich zuletzt vermummt vor dem Café mit einem Plakat, auf dem "Stonewall was a riot and so are we!" stand.