Moderatorin Kamilla Senjo läuft für Leipziger Kinder: "Der Grund liegt auf der Hand"

Leipzig - Flitzen für den guten Zweck heißt es am 13. Juni wieder in Leipzig . Doch zuvor muss die Runde natürlich getestet werden. MDR-Brisant-Moderatorin Kamilla Senjo (51) liegt der Spendenlauf besonders am Herzen.

Die Kinder der Johanniter-Kita "Tillj" aus der Leipziger Südvorstadt testeten am Freitag die Strecke. © Jan Kaefer

"Der Grund liegt auf der Hand - es geht um die Zukunft, es geht um die Kleinsten. Jedes Kind dieser Welt verdient jede Chance dieser Welt", betont die Schirmherrin.

Zum zehnten Mal fällt der Startschuss für den Leipziger Beneflitz. Ziel ist es, so viele Runden wie möglich auf der 500 Meter langen Strecke durch den Clara-Zetkin-Park zu drehen.

Im Vorfeld suchen sich alle Läuferinnen und Läufer einen Paten, der pro Runde einen kleinen Betrag spendet.

Zugute kommt das erlaufene Geld den Ferien- und Freizeitangeboten bedürftiger Kinder und Jugendlicher sowie der Kinder- und Jugendarbeit der Johanniter.

Bei dem Testlauf am Freitag waren unter anderem sechs Kinder der Johanniter-Kita "Tillj" aus der Leipziger Südvorstadt dabei. Stolz präsentierten sie einen Teil ihrer Rucksack-Bibliothek, die sie aus der letzten Teilnahme am Beneflitz finanzieren konnten. 960 Euro kamen im vergangenen Jahr zusammen.