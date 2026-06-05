Moderatorin Kamilla Senjo läuft für Leipziger Kinder: "Der Grund liegt auf der Hand"
Von Jan Kaefer; Lisa Marie Peisker
Leipzig - Flitzen für den guten Zweck heißt es am 13. Juni wieder in Leipzig. Doch zuvor muss die Runde natürlich getestet werden. MDR-Brisant-Moderatorin Kamilla Senjo (51) liegt der Spendenlauf besonders am Herzen.
"Der Grund liegt auf der Hand - es geht um die Zukunft, es geht um die Kleinsten. Jedes Kind dieser Welt verdient jede Chance dieser Welt", betont die Schirmherrin.
Zum zehnten Mal fällt der Startschuss für den Leipziger Beneflitz. Ziel ist es, so viele Runden wie möglich auf der 500 Meter langen Strecke durch den Clara-Zetkin-Park zu drehen.
Im Vorfeld suchen sich alle Läuferinnen und Läufer einen Paten, der pro Runde einen kleinen Betrag spendet.
Zugute kommt das erlaufene Geld den Ferien- und Freizeitangeboten bedürftiger Kinder und Jugendlicher sowie der Kinder- und Jugendarbeit der Johanniter.
Bei dem Testlauf am Freitag waren unter anderem sechs Kinder der Johanniter-Kita "Tillj" aus der Leipziger Südvorstadt dabei. Stolz präsentierten sie einen Teil ihrer Rucksack-Bibliothek, die sie aus der letzten Teilnahme am Beneflitz finanzieren konnten. 960 Euro kamen im vergangenen Jahr zusammen.
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50 Runden für den guten Zweck: Kanu-Weltmeister steckt sich hohes Ziel
Satte 50 Runden strebt der ehemalige Kanu-Weltmeister und zweiter Schirmherr Stefan Holtz (45) an. "Wir können die Welt im Großen nicht verändern, aber für die Kinder bei uns in Leipzig, die es wirklich brauchen, können wir etwas bewegen", motiviert er zum Mitmachen.
Und das kann jeder, der Lust hat. Egal ob jung, alt, mit Rollstuhl oder Hund - Hauptsache Ihr bringt gute Laune und etwas Durchhaltevermögen für den guten Zweck mit.
"Es ist ein positives Signal in einer Welt, die gerade ein bisschen abkippt. Das wollen wir uns wieder zurückholen und in ein positives Gefühl verwandeln", erklärt Kamilla Senjo.
Wer noch mitmachen will, kann sich auf der Seite der Johanniter anmelden.
Titelfoto: Montage: Jan Kaefer