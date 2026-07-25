Sächsischer Parkeisenbahn droht nach 75 Jahren das Abstellgleis

Leipzig - Anfang August feiert die Parkeisenbahn am Auensee ihren 75. Geburtstag. Die Vorbereitungen für das große Jubiläumsfest am 8. und 9. August laufen auf Hochtouren. Doch die Stimmung im Verein ist getrübt.

Seit 75 Jahren dampft die Parkeisenbahn, aber bald könnte Schluss sein. © Lutz Brose

"Unsere Infrastruktur ist in die Jahre gekommen, was nun zu einem dringenden Handlungsbedarf führt. In den letzten Jahren wurden bereits kleinere Instandsetzungen an der Gleisanlage umgesetzt. Nun stehen jedoch größere Projekte, wie der Tausch von Weichen oder der Neubau von Bahnsteigen, an", stellt Christian Möller-Engisch, Vorstandsmitglied des Parkeisenbahn Auensee e. V., die Lage dar.

Die erforderliche Finanzierung in Höhe von mehreren hunderttausend Euro kann der Verein nicht allein aus den aktuellen Fahrgeldeinnahmen stemmen.

Deshalb sucht er dringend nach Sponsoren und Unterstützern, die ihn bei dieser Mammutaufgabe tatkräftig unterstützen.

Ob Geldspenden, Sachspenden oder Dienstleistungen, der Verein ist für jede Hilfe dankbar, um sein gestecktes Ziel, den Erhalt der Bahn, erreichen zu können. Alle Infos dazu findet Ihr auf der Homepage des Vereins.