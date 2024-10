Nachts kommt der "Hammermann": Leipziger Mieter schlafen in Angst!

Von Anke Brod



Leipzig - Die Jalousien sind unten, die Stimmung ist gedrückt. Die Bewohner eines Neubaukomplexes in der "Parkstadt Leipzig" im Stadtteil Meusdorf haben Angst: Seit Anfang Oktober terrorisiert sie aktiv ein Mitmieter. Dieser zertrümmerte auf einer Etage bisher überwiegend nachts mit massivem Werkzeug Scheiben und Rollläden. Der Terror geschah, während in den Wohnungen dahinter die Menschen schliefen. Bereits achtmal rückte dort jetzt die Polizei an.