Nächster Millionen-Schritt für sächsischen Freizeitpark: Jetzt kommt diese neue Attraktion

Leipzig - In diesem Freizeitpark geht es Schlag auf Schlag. Gut einen Monat, nachdem das Belantis "Idefix' Abenteuerland" eröffnet hat , steht das nächste Projekt auch schon in den Startlöchern. Am Montag wurde offiziell der Spatenstich für die neue Familienachterbahn gesetzt.

Asterix und Obelix konnten sich diesen feierlichen Anlass nicht entgehen lassen. © Lutz Brose

Es ist "der zweite Schritt eines langen Programms", läutet der Belantis-Geschäftsführer Filip De Witte (62) die neue Themenwelt ein.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde im bisherigen "Strand der Götter" der erste Spatenstich für deren Herzstück, den Family Launch Coaster, gemacht.

Nachdem die Kleinsten bereits ihren eigenen Spielbereich bekommen haben, ist diese Achterbahn speziell für die Größeren gedacht, "mit mehr Nervenkitzel, mit mehr Adrenalin, mit mehr Spaß", erzählt De Witte TAG24.

Die Eröffnung der Attraktion ist für 2027 geplant, ein genaues Datum wurde ebenso wie die erwarteten Kosten noch nicht kommuniziert.

Nachdem "Idefix' Abenteuerland" allein schon rund fünf Millionen Euro gekostet hat, ist jedoch davon auszugehen, dass in die neue Themenwelt samt Familienachterbahn ebenfalls mehrere Millionen investiert werden.