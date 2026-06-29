Nächster Millionen-Schritt für sächsischen Freizeitpark: Jetzt kommt diese neue Attraktion
Leipzig - In diesem Freizeitpark geht es Schlag auf Schlag. Gut einen Monat, nachdem das Belantis "Idefix' Abenteuerland" eröffnet hat, steht das nächste Projekt auch schon in den Startlöchern. Am Montag wurde offiziell der Spatenstich für die neue Familienachterbahn gesetzt.
Es ist "der zweite Schritt eines langen Programms", läutet der Belantis-Geschäftsführer Filip De Witte (62) die neue Themenwelt ein.
Bei strahlendem Sonnenschein wurde im bisherigen "Strand der Götter" der erste Spatenstich für deren Herzstück, den Family Launch Coaster, gemacht.
Nachdem die Kleinsten bereits ihren eigenen Spielbereich bekommen haben, ist diese Achterbahn speziell für die Größeren gedacht, "mit mehr Nervenkitzel, mit mehr Adrenalin, mit mehr Spaß", erzählt De Witte TAG24.
Die Eröffnung der Attraktion ist für 2027 geplant, ein genaues Datum wurde ebenso wie die erwarteten Kosten noch nicht kommuniziert.
Nachdem "Idefix' Abenteuerland" allein schon rund fünf Millionen Euro gekostet hat, ist jedoch davon auszugehen, dass in die neue Themenwelt samt Familienachterbahn ebenfalls mehrere Millionen investiert werden.
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Qualität und Kundenzufriedenheit im Vordergrund
Ebenfalls vor Ort war Staatsminister und Leipzigs SPD-Oberbürgermeisterkandidat Dirk Panter (52).
"Es ist ein bisschen schade, das in den letzten Jahren das Ganze ein bisschen Dornröschenschlaf hatte", bedauert er die lange fehlende Weiterentwicklung des Parks.
Umso stärker begrüßt Panter die aktuell stattfindende Entwicklung, auch um den Zuspruch der Gäste nicht zu verlieren. "Wenn die Attraktionen und das Gesamtkonzept stimmen, dann hat das große Chancen. Wir sehen ja, in Frankreich funktioniert es gut."
Das französische Unternehmen Compagnie des Alpes hat den Belantis-Park 2025 übernommen und will bis 2030/31 etwa 100 Millionen Euro in den Park investieren.
Neben höheren Besucherzahlen hat das Unternehmen vor allem ein Ziel: "Wichtig für uns ist, dass die Qualität und Kundenzufriedenheit steigt", so Filip De Witte.
Titelfoto: Montage: Lutz Brose