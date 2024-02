Neue Radwege, mehr Sicherheit, Ring: So will Leipzig mehr Menschen aufs Rad locken

Leipzig - Die Verwaltung der Messestadt will mehr Menschen dazu bringen, aufs Rad zu setzen. Damit dies gelingt, hat Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) nun den sogenannten Radverkehrsentwicklungsplan vorgestellt, mit dem Leipzig die Situation auf der Straße für Zweiradnutzer verbessern will.

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne, rechts) und Leipzigs Radverkehrsbeauftragter Dr. Christoph Waack stellten am Donnerstag die Pläne vor. © Eric Mittmann

Auch auf dem Leipziger Ring geht der Radwegbau weiter. So soll in diesem Jahr ein neuer Abschnitt vom Augustusplatz bis zur Parkanlage hinter dem Gewandhaus markiert werden. "Aktuell gibt es dort drei Autospuren. Nach unserer Einschätzung reichen jedoch zwei", so Leipzigs Radverkehrsbeauftragter Dr. Christoph Waack.

Künftig sollen unter anderem der Knotenpuntk Lotterstraße und eine bessere Radverkehrsführung in Richtung Clara-Zetkin-Park angegangen werden.

Geplant ist zudem der Bau neuer Fahrradstraße wie beispielsweise vom Zentrum zum Rabet über die Kreuzstraße, ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof, ein Ampelassistent für Radler und die Erprobung umweltfreundlicher Beleuchtung sowie Oberflächenbeläge. Darüber hinaus hat sich die Stadt zum Ziel gesetzt, dass das Radnetz das gesamte Jahr über, auch bei Schnee, nutzbar sein soll.

Einen genauen Zeitplan für die Umsetzung hat die Stadt noch nicht festgelegt. Vielmehr solle der Plan eine Vision darstellen, die auch über das Jahr 2030 hinausgeht. Noch im Frühjahr soll der Stadtrat über das Vorhaben entscheiden.