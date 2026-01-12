Neuer Park, neue Brücke: Leipziger Osten steht vor Millionen-Umbau

Leipzig - Große Veränderungen stehen in den kommenden zwei Jahren am Parkbogen im Leipziger Osten an. Die ersten Arbeiten sind bereits im Gange, doch noch dieses Jahr geht es richtig ans Eingemachte. Neuer Park, neue Brücke - so sieht der Plan aus.

Rund 5,88 Millionen Euro soll die Neugestaltung des zukünftigen Gartenparks am Sellerhäuser Bogen kosten. Das ist die Vision dafür. © PR/Sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten

Für rund 5,88 Millionen Euro wird der zukünftige Gartenpark am Sellerhäuser Bogen einmal neu gestaltet.

Vier Millionen davon übernimmt der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) die restlichen 1,88 Millionen stammen aus der Stadtkasse.

Der rund 16.000 Quadratmeter große Park soll künftig mit Highlights wie Obstwiesen und Rasenabschnitten zum Spielen und Picknicken locken. Auch ein Platz zum gemeinschaftlichen Gärtnern soll entstehen.

"Die natürlich vorhandene Vegetation wird dabei aufgegriffen und ergänzt, wodurch die städtische Artenvielfalt verbessert wird", so die Stadt.

Ein weiterer Pluspunkt: Der Park soll an den Brücken über die Liselotte-Herrmann-Straße sowie die Theodor-Neubauer-Straße künftig über Rampen auch barrierefrei nutzbar sein.

Der Bau des Gartenparks soll im Oktober 2026 beginnen.