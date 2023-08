Neuer Tempo-30-Bereich in Leipzig: Hier müsst Ihr demnächst langsamer fahren

Leipzig - Pünktlich vor dem neuen Schuljahr müssen sich Autofahrer in Leipzig auf einen neuen Tempo-30-Abschnitt einstellen.

Ein neuer Tempo-30-Abschnitt entsteht ab der kommenden Woche im Leipziger Süden. © mixedlight/123RF

Das Thema Tempo 30 war innerhalb der Messestadt zuletzt hitzig diskutiert worden, vordergründig in Zusammenhang mit den Plänen von Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD), die Stadt fußgänger- und radfahrerfreundlicher zu machen.

Der neue Abschnitt hat jedoch einen anderen Hintergrund. Betroffen ist die Arthur-Hoffmann-Straße zwischen Steinstraße und Hardenbergstraße. Dort gelegen: die Grundschulen Kurt Masur und Ida Blum.

Um die Verkehrs- und Schulwegsicherheit vor diesen zu erhöhen, würde in der kommenden Woche die Verkehrsgeschwindigkeit auf einer Länge von 135 Metern reduziert, "wie dies auch bei anderen Schul- und Kitabauten an Hauptverkehrsstraßen umgesetzt wurde", so die Stadtverwaltung.

Die Tempo-30-Regelung sei im Zuge der neuen Turnhalle angeordnet worden, da durch diese auch der Seiteneingang zur Arthur-Hoffmann-Straße von Kindern genutzt werde.