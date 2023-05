Mobilität in Leipzig: OB Jung will Stadt den Fußgängern zurückgeben

Leipzig - Die Diskussion rund um das Thema Mobilität in Leipzig spitzt sich immer weiter zu. So sehr, dass sich sogar OB Burkhard Jung (65, SPD) entschied, seinen "Bericht des Oberbürgermeisters" am Mittwoch im Stadtrat darauf zu fokussieren. Jung skizzierte darin seine Vision, die "Fehler aus 100 Jahren Verkehrsentwicklung, wenn nicht abzuschaffen, dann zumindest abzumindern". Die Reaktion der Fraktionen: durchwachsen.