Umstrittene Rockerbande gründet drittes Klubhaus in Leipzig
Von Anke Brod
Leipzig - Das dritte Klubhaus - im Rockermilieu "Chapter" genannt - ist da: Im Leipziger Ortsteil Holzhausen gründete der Motorradclub "Rowdys MC" am Samstag eine neue Dependenz. Die Polizei war sicherheitshalber mit vielen Beamten vor Ort.
Am frühen Nachmittag hatten die Einsatzkräfte an der Adresse des künftigen Klubhauses in der Straße "Zaucheblick" daher zwei Kontrollpunkte eingerichtet.
"Wir waren zur Absicherung der Veranstaltung präsent", bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage das hohe Aufgebot.
Zu groß war offenbar die Gefahr, dass gegnerische Clubs auftauchen könnten, um möglicherweise gewalttätige Angriffe zu starten.
Zur Vorgeschichte: Die Freunde der heißen Öfen unterhalten bei Leipzig-Wiederitzsch sowie in Wurzen jeweils bereits ein "Chapter".
Hitlergruß-Skandal von Melanie Müller begann beim Oktoberfest des Motorradclubs
Der Motorradclub ist indes nicht unumstritten: Die "Rowdys MC" waren in jüngster Vergangenheit mit Ballermann-Sängerin Melanie Müller (37) in die Schlagzeilen geraten.
Im Herbst 2022 war diese auf einem Oktoberfest der Motorradgruppierung aufgetreten. Dabei soll die Sängerin mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben. Das Amtsgericht Leipzig hatte sie deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt, Müller ging ihrerseits in Berufung.
Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Situation am Zaucheblick in Holzhausen mit den neuen Nachbarn entwickeln wird.
Ein weiterer, alteingesessener Motorradclub, der "Leipzig Chapter 123", nur einige Häuser weiter, ist dort seit Jahren bestens integriert.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier; Anke Brod