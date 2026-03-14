Sächsische Robo-Fußballer verpassen historischen Sieg

Köln/Leipzig - Studenten der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) aus Leipzig sind mit ihren Robotern beim erstmalig ausgetragenen RoboCup in Köln bis ins Finale gekommen - und haben dort deutlich verloren.

Beim RoboCup haben Roboter ein Fußballturnier ausgetragen. © Christian Grube

Das Team der HTWK Robots trat, wie zuvor erwartet, bei den erstmalig ausgetragenen German Open gegen das Team der Universität Bremen an: die B-Human. Bereits in der Vorrunde konnten die Leipziger überzeugen. Aber auch die Norddeutschen spielten sich souverän durch die ersten Begegnungen.

Es war also klar, dass das Finale ein spannendes Spiel werden würde. Die Leipziger kämpften jedoch immer wieder mit streikenden Robotern. Schon früh erzielten die Gegner die ersten Tore und waren ihren Kontrahenten diesmal deutlich überlegen.

Am Ende konnten die B-Human das Endspiel in der sogenannten Midsize Division, in der Roboter bis etwa einen Meter groß sein dürfen, mit 6:1 für sich entscheiden. Leipzig gelang kurz vor Ende der zweiten Halbzeit nur noch der Ehrentreffer.