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Verkehrschaos im Leipziger Norden: Komplette Ampelanlage ausgefallen
Leipzig - Auf der Berliner Brücke im Leipziger Norden ist am Montagmorgen besondere Vorsicht geboten.
Grund dafür ist die dort eingesetzte Baustellenampel, die gänzlich ausgefallen ist.
Sprecher Moritz Peters bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Information über die defekte Ampelanlage kurz nach 8 Uhr bei der Polizei einging.
Die betroffenen Fahrer werden in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen gebeten, sich besonders vorsichtig im Bereich der Berliner Straße auf Höhe der B2 zu verhalten.
Ein Techniker wurde informiert. Wie lange die Ampeln in dem Kreuzungsbereich noch außer Betrieb sind, ist aktuell noch unklar.
Titelfoto: privat