Verkehrschaos im Leipziger Norden: Komplette Ampelanlage ausgefallen

Leipzig - Auf der Berliner Brücke im Leipziger Norden ist am Montagmorgen besondere Vorsicht geboten.

Die gesamte Ampelanlage ist am Montagmorgen ausgefallen. (Symbolfoto) © privat

Grund dafür ist die dort eingesetzte Baustellenampel, die gänzlich ausgefallen ist.

Sprecher Moritz Peters bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Information über die defekte Ampelanlage kurz nach 8 Uhr bei der Polizei einging.

Die betroffenen Fahrer werden in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen gebeten, sich besonders vorsichtig im Bereich der Berliner Straße auf Höhe der B2 zu verhalten.