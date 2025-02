Weil Flutwelle droht: Millionenschwere Gefahrenabwehr im Leipziger Neuseenland

Das Worst-Case-Szenario eines möglichen Seen-Durchbruchs klingt wie das Drehbuch eines Katastrophenfilms: Vom höhergelegenen Störmthaler See würden 30 Millionen Kubikmeter Wasser in einer Flutwelle nach Markkleeberg rauschen. Autobahnbrücke (A38) und Häuser würden weggerissen, die Stadt im Süden Leipzigs teilweise überflutet.

Der Kanal verbindet den Markkleeberger (o.) mit dem Störmthaler See. Käme es zum Durchbruch, würde auch die Autobahnbrücke weggespült werden. © Jan Woitas/dpa

Sorgen bereitet auch die fortschreitende Korrosion der 2021 eingezogenen Spundwände. Die waren ursprünglich mal zehn Millimeter stark. Sablotny: "An den schlimmsten Punkten ist die Restwanddicke nur noch sieben Millimeter." Die Mindestwandstärke von fünf Millimetern ist den Berechnungen der LMBV zufolge Ende 2026 erreicht. Dann droht der Bruch.

Um die Katastrophe zu verhindern, hat die LMBV im Zuge der Gefahrenabwehr weitreichende Sicherungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. In den nächsten Wochen sollen die von Weihnachtsmärkten bekannten "Lego-Steine" aus Beton einerseits als Stützkörper an den Absperrbauwerken postiert, andererseits als Grundgewichte in den Kanal eingelassen werden.

Anschließend sollen vor den korrodierenden Spundwänden Redundanz-Wände errichtet werden. Danach wird die über den Kanal führende Autobahnbrücke an den Fundamenten mit Stützkörpern und Spezialwänden gesichert.

Die erste Kanalsicherung 2021 kostete bereits vier Millionen Euro. Die jetzt notwendigen Maßnahmen werden nach Sablotnys Schätzungen noch einmal "einen hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbetrag" beanspruchen. Der Bau des 2021 fertiggestellten Pfusch-Kanals hatte seinerzeit "nur" zehn Millionen Euro gekostet.