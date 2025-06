Noch eine Baustelle im Leipziger Westen: So soll die Klingerbrücke im Expresstempo saniert werden

Leipzig - Baustellen im Stadtgebiet sorgen auch aktuell wieder für viel Frust bei Autofahrern, Radfahrern und Nutzern des ÖPNV. Auch im Zentrum-West muss erneut eine Straße gesperrt werden, dieses Mal soll aber in Rekordzeit gebaut werden.

Alles in Kürze

Mehrere Straßenbahnlinien fahren täglich über die Brücke und beanspruchen die maroden Gleise damit noch mehr. © Christian Grube

An einem verlängerten Wochenende, also in nur dreieinhalb Tagen, sollen die Gleise auf der Klingerbrücke im Zentrum-West saniert werden. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) sprechen von einer "X-Press-Baustelle".



Dafür muss die Brücke von Donnerstag, den 3. Juli um 18 Uhr, bis Montag, den 7. Juli um 4 Uhr, für den Autoverkehr und den ÖPNV gesperrt werden.

Da die Baustelle parallel zur Sperrung auf der Zeppelinbrücke stattfindet, erhöhen die LVB das Tempo. In Abstimmung mit den Fachämtern und städtischen Behörden sollen die Baufirmen im Drei-Schicht-System und auch in der Nacht arbeiten.

Das führt natürlich auch zu Lärm für die Anwohner, die noch darüber informiert werden sollen.