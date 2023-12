Notfall am ersten Weihnachtsfeiertag? Diese Ärzte und Apotheken sind in Leipzig geöffnet

Leipzig - Die schönste Zeit des Jahres ist wieder da! Natürlich kann auch an Weihnachten mal der Gang zum Arzt oder in die Apotheke notwendig sein. Damit Ihr im Ernstfall abgesichert seid, hat TAG24 Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die auch an den Weihnachtsfeiertagen in Leipzig geöffnet sind.