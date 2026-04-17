"Ohne uns läuft nichts": Fahrzeugkorso protestiert in Leipzig gegen Spritpreise und Steuern

Leipzig - Der Druck auf mittelständische Unternehmen in Sachsen steigt immer weiter. Speditionsunternehmen haben sich deswegen am Freitag mit Umzugs-, Taxi-, Transport- und Handwerksfirmen zusammengeschlossen, um mit einem Autokorso friedlich zu protestieren und auf die gravierenden Auswirkungen aufmerksam zu machen.

Mit verschiedenen Plakaten machten die Firmen auf ihre Probleme aufmerksam. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

"Wir müssen einfach mal ein Zeichen setzen, es kann in diesem Land nicht so weiter gehen", sagte Landtagsabgeordneter Matthias Berger (58, fraktionslos) vorab in einem Aufruf auf Facebook. Der Politiker unterstützte die Demonstration und rief dazu auf, an ihr teilzunehmen.

Organisiert wurde die Veranstaltung unter dem Motto "Speditionen und Transporteure auf die Straße - CO₂-Steuer abschaffen, Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe senken, Mineralölsteuer senken, Lohnnebenkosten senken, den Mittelstand stärken", aber von Michael Henry Berger, Unternehmer aus Leipzig.

Der Protest ist eine Reaktion auf die aktuelle Situation von vielen Firmen durch gestiegene Kosten in verschiedenen Bereichen und auf die angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung, die vielen nicht weit genug gehen.

Bis zu 500 Teilnehmende wurden für die Versammlung angekündigt. Wie ein TAG24-Reporter von vor Ort berichtete, waren es am Ende wohl aber nicht ganz so viele.

Trotzdem zogen zahlreiche Fahrzeuge vom Völkerschlachtdenkmal über den Leipziger Ring und über die Prager Straße wieder zurück zum Völkerschlachtdenkmal. Vor dem Denkmal und auf dem Augustusplatz gab es Kundgebungen. Im Verkehr kam es kurzzeitig zu Einschränkungen.