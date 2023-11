Ohne Vorankündigung: Leipziger Verkehrsader seit Montagmorgen Einbahnstraße!

Leipzig - Pendler aus dem Leipziger Westen staunten am Montagmorgen nicht schlecht, als auf der schon immer vielbefahrenen Hans-Triesch-Straße plötzlich kein Durchkommen mehr war. Der Grund: Bauarbeiten.

Die Bauarbeiten sollen bis 28. November andauern. (Symbolbild) © buhta/123RF

Wie TAG24 vonseiten des Verkehrs- und Tiefbauamtes erfuhr, wird seit dem frühen Montagmorgen die Fahrbahndecke der Verkehrsader saniert. Bis zum 28. November sollen die Arbeiten andauern. Die Straße ist währenddessen halbseitig, in stadteinwärtiger Richtung für den Verkehr gesperrt.

Das Problem dabei: Weder in den Baustellenmeldungen der Stadt noch im Baustellenplan waren die Arbeiten im Vorfeld angekündigt worden. Verkehrsteilnehmer, die die Straße am Montagmorgen für ihren Arbeitsweg nutzen wollten, schauten also dumm aus der Wäsche.

Auf eine Anfrage von TAG24 erklärte das Verkehrs- und Tiefbauamt dazu lediglich, dass es aktuell wegen technischer Probleme zu Einschränkungen bei der Ausgabe der Baustelleninformationen komme.

"Die Stadt arbeitet an der Fehlerbehebung", hieß es.