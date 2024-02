09.02.2024 10:15 6.464 Passant findet toten Mann (†33) in Auto auf Leipziger Parkplatz! Kripo ermittelt

Auf einem Parkplatz an der Braustraße in Leipzig entdeckte ein Mann am Donnerstagvormittag eine leblose Person.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Am Donnerstagvormittag hatte ein Passant eine Leiche auf einem Parkplatz in der Braustraße entdeckt. Am Freitag gab die Polizei erste Details zum Fund der Leiche preis. Auf diesem Parkplatz an der Braustraße wurde am Donnerstag die Leiche gefunden. © Christian Grube Wie die Leipziger Polizei am Freitag berichtete, handelt es sich bei dem Toten um einen 33 Jahre alten Mann. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an, unter anderem war die Rechtsmedizin und die Kriminalpolizei im Einsatz. "Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat vor", teilte Polizeisprecherin Sandra Freitag mit. Die Leiche war auf einem Parkplatz an der Braustraße entdeckt worden. "Wir wurden gegen 11.20 Uhr über den Fund informiert", erklärte Polizeisprecherin Therese Leverenz gegenüber TAG24. Die Leiche soll zum Zeitpunkt des Todes in einem Auto gesessen haben. Leipzig Lokal Leipzig: Weihnachtsbaum-Sündern droht Strafe in Höhe von 100.000 Euro Rettungskräfte wurden alarmiert. Ein angeforderter Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Derzeit ist noch unklar, warum der Mann in dem verlassenen Auto gesessen hatte. Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. © Christian Grube Unklar ist derzeit noch, warum der Tote in dem Auto gesessen hatte. Einem Bericht der "Bild" zufolge handelt es sich bei dem Wagen um einen ausrangierten Ford ohne Kennzeichen. Originaltext vom 8. Februar, 16.15 Uhr, Aktualisiert am 9. Februar , 10.30 Uhr

Titelfoto: Christian Grube