Polizei und Veterinäramt im Großeinsatz bei Leipziger Tiger-Queen!
Schkeuditz - Die Tigerattacke nahe Leipzig vor einigen Wochen hat offenbar Konsequenzen: Seit Mittwochmorgen läuft bei der sogenannten "Tiger-Queen" Carmen Zander (52) in Nordsachsen ein größerer Polizeieinsatz.
Die Maßnahme im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig laufe seit ungefähr 7 Uhr, berichtete Sebastian Stöber, Sprecher des Landratsamts Nordsachsen, auf Anfrage von TAG24.
Details zu den genauen Hintergründen und Abläufen am Mittwochmorgen konnte er noch nicht nennen, aber es gehe darum, "das Wohl der Tiere zu verbessern", sagte er. Zahlreiche Beamte der Polizei und das Veterinäramt sind vor Ort.
Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, sollen auch Tiere abgeholt worden sein. Das konnte Stöber bislang nicht bestätigen, verwies auf die weiteren Ermittlungen.
Schon seit Jahren gibt es Kritik an Carmen Zander und ihrer privaten Haltung der Raubkatzen, die nun erst recht wieder laut wurde.
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Mitte Mai hatte ein Tiger der früheren Zirkus-Dompteurin Carmen Zander einen 72 Jahre alten Helfer auf dem Gelände angegriffen. Das Tier wurde wenig später von der Polizei in einer Gartenanlage in der Nähe erschossen.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Strohmeyer