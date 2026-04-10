Polizeiwagen gerammt: Einsatzkräfte schnappen sich alkoholisierten Fahrer

Markranstädt - Am Donnerstag rammte ein betrunkener Autofahrer in Markranstädt einen Polizeiwagen.

Zuvor hatte die Polizei den Hinweis erhalten, dass der 52-Jährige betrunken Auto fahren würde. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Angaben der Polizei zufolge habe man am Donnerstagabend den Hinweis erhalten, dass ein 52-Jähriger in Markranstädt betrunken mit dem Auto unterwegs sei.

Um dem Ganzen nachzugehen, begaben sich die Einsatzkräfte in die Straße Drei Linden, wo sie den beschriebenen Kia ausfindig machen konnten.

Nachdem sie den Mann zum Anhalten aufgefordert hatten, kam dieser der Forderung zwar zunächst nach, fuhr dann aber aus heiterem Himmel rückwärts gegen das Polizeiauto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.