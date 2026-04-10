Polizeiwagen gerammt: Einsatzkräfte schnappen sich alkoholisierten Fahrer
Markranstädt - Am Donnerstag rammte ein betrunkener Autofahrer in Markranstädt einen Polizeiwagen.
Angaben der Polizei zufolge habe man am Donnerstagabend den Hinweis erhalten, dass ein 52-Jähriger in Markranstädt betrunken mit dem Auto unterwegs sei.
Um dem Ganzen nachzugehen, begaben sich die Einsatzkräfte in die Straße Drei Linden, wo sie den beschriebenen Kia ausfindig machen konnten.
Nachdem sie den Mann zum Anhalten aufgefordert hatten, kam dieser der Forderung zwar zunächst nach, fuhr dann aber aus heiterem Himmel rückwärts gegen das Polizeiauto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.
"Während der Kontrolle wurde bei dem Fahrer ein Alkoholwert von über 1,7 Promille ermittelt. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins des 52-Jährigen", schilderte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Die Polizei Leipzig nahm die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf.
Titelfoto: Robert Michael/dpa