Quizshows, Newcomer, Coverbands: Das erwartet Euch diese Woche in Leipzig

Eine neue Woche voller Veranstaltungen geht in Leipzig in die nächste Runde. Was in der Messestadt geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Wochentipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Eine neue Woche voller Veranstaltungen geht in Leipzig in die nächste Runde. Was von 26. Februar bis zum 1. März in der Messestadt geht und wie Ihr am besten (meteorologisch) in den Frühling startet, erfahrt Ihr in den TAG24-Wochentipps.

"Riskier dein Bier!" am Montag

Bei der Live-Quizshow "Riskier dein Bier" in der Moritzbastei habt Ihr am Montag die Chance, nicht nur mitzufiebern, sondern eventuell auch selbst als Kandidat auf der Bühne zu stehen und bis zu 124 Flaschen Bier zu gewinnen. Während des spannenden Spiels begleitet Euch Moderator Tim Thoelke (51) durch den Abend. Unterstützt wird er dabei von Quiz-Spielerin Annegret Schenkel (45, "Gefragt - Gejagt"). Der Einlass startet um 19.15 Uhr. Tickets gibt es sowohl online als auch an der Abendkasse.

Bis zu 124 Flaschen Bier können die Kandidaten bei der Quiz-Show ergattern. (Symbolbild) © 123RF/viteethumb

Bärlauch Comedy am Montag

In Zusammenarbeit mit dem Comedy-Club "Mad Monkey Room Berlin" möchte Comedian Tim Whelan Newcomern und Experten der Comedy-Szene in Leipzig eine Bühne geben. Um das zu ermöglichen, findet seit Januar an jedem letzten Montag im Monat die Show "Bärlauch Comedy x Mad Monkey Room" in der "naTo Leipzig" statt. Um 20 Uhr gehen die Komiker in die nächste Runde. Mehr Infos und Tickets findet Ihr auf Nato-Leipzig.de.

Am Montag bekommen Newcomer der Comedy-Szene in der "naTo Leipzig" die Chance, erste Erfahrungen auf der Bühne und vor reichlich Publikum zu sammeln. (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto

ABBA-Konzert im Haus Leipzig am Dienstag

Eine Coverband der legendären schwedischen Superstars tritt am Dienstagabend im Haus Leipzig auf. Mit Songs wie "Waterloo", "Mamma Mia" und Co. begeistert die Band schon jahrzehntelang die Welt. Nun bricht das ABBA-Fieber auch in der Messestadt aus und zieht Jung und Alt in seinen Bann. Das Konzert startet um 19.30 Uhr. Mehr dazu erfahrt Ihr auf Hausleipzig.com.

"ABBA Music" lässt die 70er wieder aufleben und feiert die besten Songs der schwedischen Stars. © Nicole Schulz/ PR Reset Production

"Song Slam" und Filmquiz am Mittwoch

Am Mittwoch begeistert die Moritzbastei gleich mit zwei Veranstaltungen um 20 Uhr. Der "Song Slam Leipzig" dient als monatlicher Treffpunkt für alle werdenden Musiker der Region. Das Publikum, gleichzeitig die Jury des Abends, entscheidet darüber, wer weiterkommt und am Ende den Hauptpreis, eine Flasche Sekt und die "Song-Slam-Krone", mit nach Hause nehmen darf. Zur selben Zeit findet im Schwalbennest das "Filmriss Filmquiz" statt. Wie der Name vermuten lässt, geht es bei dem Ratespiel um Fragen aus Film und Fernsehen. Der Quiz-Master darf sich auf üppige Preise zu aktuellen Kino-Hits freuen.

Nachdem am Montag um Bier gefochten wurde, geht es am Mittwoch weiter mit dem Themenbereich "Film und Fernsehen". Abwechslung bietet der "Song Slam Leipzig", der werdenden Künstlern eine Bühne gibt. © Emily Mittmann

Sachsens größte House Party am Freitag

Abgerundet wird die Woche am Freitag durch "Sachsens größte House Party" im Twenty One. Ab 22 Uhr begrüßt der Club seine Gäste mit Welcome Drink und namhaften Line-up. Höhepunkt des Abends soll die Festival-Show samt Konfetti-Regen und CO2-Kanone werden. Freut Euch auf eine abwechslungsreiche Nacht! Welche DJs Ihr erwarten könnt, erfahrt Ihr auf Eventbrite.de.

Ausklingen lassen könnt Ihr die Woche bei Sachsens größter House Party im Club "Twenty One". © 123RF/alexkoral