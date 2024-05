Radstreifen auf dem Leipzig-Ring: Fällt diese Autospur als Nächstes weg?

Leipzig - Die Radspur auf dem Leipziger Ring soll weiter ausgebaut werden, das hat Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) bereits Anfang des Jahres angekündigt . Nun geraten gleich zwei Punkte in den Fokus der Planer - und eine weitere Spur könnte für Autofahrer wegfallen.

Der Ausbau von Leipzigs Ring-Radspur geht weiter. In der Ratsversammlung am Mittwoch waren nun gleich zwei Bereiche das Thema. © Christian Grube

So prüft die Stadt, den Radstreifen auf dem Dittrichring und Goerdelerring nördlich in Richtung Tröndlinring fortzuführen. Gleichzeitig soll auch der Knotenpunkt Martin-Luther-Ring, Lotterstraße und Rudolphstraße angegangen werden.

Der Stadtbezirksbeirat Mitte hatte sich am Mittwoch im Stadtrat für eine konsequente Vollendung des Radstreifens auf Martin-Luther- und Dittrichring ausgesprochen. Dazu wollten sie prüfen:

den Radfahrstreifen auf dem Dittrichring und Goerdelerring in nördliche Richtung bis zur Kreuzung Tröndlinring anstelle der rechten Autospur weiterzuführen.



den Radstreifen auf dem Martin-Luther-Ring in südliche Richtung mindestens bis zur Kreuzung Rudolphstraße anstelle der rechten Autospur weiterzuführen.



"Der Abschnitt [in Richtung Norden, Anm. d. Red.] ist vielen bekannt", sagte Thomas Nörlich vom Beirat während der Ratsversammlung. "Die Menschen teilen sich dort den Gehweg. An der engsten Stelle ist dieser gerade mal 1,5 Meter breit. Die Situation ist untragbar. So sieht Flächengerechtigkeit nicht aus."