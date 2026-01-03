Raven, Bummeln, Staunen: So verbringt Ihr das erste Wochenende des Jahres

Leipzig - Nachdem wir noch vor wenigen Tagen 2025 verabschiedet haben, steht schon das erste Wochenende des neuen Jahres in den Startlöchern. Welche Veranstaltungen Ihr in Leipzig keinesfalls verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Eure Neujahrsvorsätze setzt Ihr am Samstag in der Plagwitzer Markthalle in die Tat um. Beim Samstagsmarkt bekommt Ihr von 9 bis 14 Uhr frische Lebensmittel direkt von Erzeugern aus der Region. Ein Großteil des Angebots stammt sogar aus ökologischer Landwirtschaft. Das Marktcafé und die leckeren Essensstände machen aus dem Shoppingtrip einen echten Wochenendausflug.

Im agra Messepark geht es auf eine ganz besondere Reise. Die legendäre RMS Titanic nimmt Euch mit in eine längst vergangene Zeit und gewährt Einblicke in die Geschichte des seinerzeit größten und luxuriösesten Passagierschiffs. Mithilfe von Artefakten, 360-Grad-Projektionen und Virtual Reality erweckt " Titanic - Eine immersive Reise " die Magie des Schiffes wieder zum Leben. Die Ausstellung öffnet am Samstag von 10 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Ein Ticket kostet Euch 28 Euro.

Natürlich geht es 2026 mit dem Feiern weiter. Auch an diesem Wochenende ist von Techno über Indie bis hin zu Death Metal wieder alles dabei.

Ilses Erika Tanznacht

Das Ilses Erika beispielsweise startet mit einer neuen Partyreihe ins Jahr. Ab sofort soll es an jedem ersten Samstag im Monat eine Tanznacht geben. Auf zwei Floors laufen Indie und Pop sowie Elektronisches. Ob Ihr 10 oder 15 Euro Eintritt zahlt, entscheidet Ihr selbst. Los geht's um 23 Uhr.

Heavy New Year

Das Bandhaus Leipzig feiert unter dem Motto "Heavy New Year" den Jahresauftakt. Gleich drei Bands geben am Samstag ab 20 Uhr ihre Songs zum Besten. Mit von der Partie ist unter anderem die Dresdner Death-Metal-Band ARGOROK. Das komplette Line-up findet Ihr online. Der Preis für die Tickets liegt bei 18 Euro.

Don't Stop

In der Distillery läutet Ihr mit einem elfstündigen Rave das Jahr ein. Von 21 Uhr am Samstag bis 10 Uhr am Sonntagmorgen tanzt Ihr zu den Trance- und Techno-Beats von acht verschiedenen DJs. Der Eintritt kostet 17 Euro.