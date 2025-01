Rekord deutlich geknackt! So viele Besucher lockte der Leipziger Hauptbahnhof 2024 an

Der Leipziger Hauptbahnhof bietet alles, was das Herz begehrt: komfortables Reisen, Shopping und Gastronomie. © Leipzig Tourismus und Marketing GmbH / Daniel Reiche

Ganze 36,2 Millionen Besucher gingen im vergangenen Jahr in den Promenaden Hauptbahnhof, wie sich Europas größter Kopfbahnhof mit angeschlossenem Einkaufszentrum nennt, ein und aus.

Damit ist er nicht nur das meist frequentierte Gebäude Sachsens und ganz Mitteldeutschlands, "sondern auch ein Symbol für die positive Entwicklung der gesamten Stadt", heißt es vonseiten der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH.

Mehr als acht Millionen Menschen mehr als ihm Vorjahr kamen somit an Leipzigs wichtigster Bahnstation an, fuhren ab oder verweilten einfach nur.

"Das übertrifft all unsere Erwartungen", so Center Manager Thomas Oehme. So werde nicht nur die Beliebtheit des Standortes deutlich, "sondern auch die enorme Anziehungskraft von Leipzig als Stadt".

Diese wurde natürlich durch die Fußball-EM noch einmal verstärkt, die allein mehr als 300.000 Besucher in die Gastgeberstadt gelockt hat. Außerdem haben Events wie die Buchmesse, das Bachfest und der Weihnachtsmarkt Leipzig für Gäste attraktiv gemacht.