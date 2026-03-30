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Rohrbruch in Leipzig: Straße wird von Schlammschicht überzogen

In der Erich-Zeigner-Allee in Leipzig-Plagwitz brach am Montagmorgen ein Rohr. Schlamm und Wasser spülten heraus. Die Leipziger Wasserwerke sind vor Ort.

Von Tamina Porada

Leipzig - Im Westen der Stadt wurde am frühen Montagmorgen ein Wasserrohr beschädigt. Schlamm und Wasser spülten auf die Straße.

Die Leipziger Wasserwerke arbeiten daran, den Schaden zu beheben.
Die Leipziger Wasserwerke arbeiten daran, den Schaden zu beheben.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Leipziger Wasserwerke bestätigten den Schaden auf ihrer Webseite und auf TAG24-Anfrage.

Demnach wurde der Rohrbruch in Höhe der Erich-Zeigner-Allee 60a / Nonnenstraße gemeldet.

Laut Katja Gläß, Pressesprecherin der Leipziger Wasserwerke, seien die Anwohner in diesem Gebiet trotzdem mit Trinkwasser versorgt.

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Wie es zu dem Schaden kam, ist noch nicht bekannt. "In der Regel ist es meist eine Kombination aus Verkehr, Witterung und Alter der Leitung", so die Sprecherin.

Bilder von vor Ort zeigen, wie sich Schlamm auf den Gehwegen und auf der Straße ansammelte.

Die Straße wurde vorübergehend gesperrt.

Schlamm sammelte sich auf den Straßen und Gehwegen.
Schlamm sammelte sich auf den Straßen und Gehwegen.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
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Mitarbeiter einer Baufirma arbeiten mit Hochdruck daran, das Rohr freizulegen und den Defekt zu reparieren.

Laut aktuellem Stand auf der Webseite sollen die Arbeiten gegen 14 Uhr abgeschlossen sein. Katja Gläß teilte allerdings auf TAG24-Anfrage mit, dass man im Moment noch nicht genau sagen könne, wie lange es dauert.

Erstmeldung am 30. März um 11.05 Uhr, Update um 11.45 Uhr.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

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