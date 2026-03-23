Sächsischer Freizeitpark "ArkaZien" vor den Toren Leipzigs startet mit Neuerungen in die Saison

Grimma - Im September des vergangenen Jahres öffnete am Rande von Beiersdorf bei Grimma der Freizeitpark " ArkaZien " seine Tore nach mehr als 13 Jahren Bauzeit. Am 1. April startet die verwunschene Erlebniswelt in ihre erste große Saison und hat dabei einige Neuerungen im Angebot.

Mit natürlichen Baumaterialien haben Zimmerleute, Tischler, Theatermaler, Kunstschmiede, Drechsler, Landschaftsgärtner, Kostümbildner und Schneider seit 2012 an den mehr als 20 ineinander verwobenen Themenbereichen gewerkelt. (Archivbild) © Jennifer Brückner/dpa

Laut Angaben der Betreiber sollen den Besuchern auf zusätzlichen 2500 Quadratmetern neue Areale zugänglich gemacht werden.

Neben einem barrierefreien Rundweg und einem inklusiven Spielareal in der Nähe des Sees gibt es auch eine mehrstöckige Murmelbahn und neue Puppenhäuser ab April zu entdecken.

"Die Murmelbahn ist herausragend geworden – besser als ich es mir vorgestellt habe", sagte Günther Ziegler, Betreiber und Inhaber des Freizeitparks. "Die krummen Wege, die originellen Murmelspiele und die Sonnensegel machen unsere mehrstöckige Murmelbahn zu einem neuen Anziehungspunkt. So eine individuelle Anlage gibt es nirgendwo anders."

Auch das gastronomische Angebot ist erweitert worden. So werden in einem Häuschen hinter dem Theaterplatz in der neuen Saison saisonale Suppen, Waffeln, Eis und Kaffeespezialitäten angeboten.