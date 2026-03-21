Teure Fotos in Leipzig! Hier stehen aktuell die Superblitzer
Leipzig - Die mit teurer Technik ausgestatteten Superblitzer ändern regelmäßig ihre Standorte, so auch in Leipzig. TAG24 verrät Euch, wo Ihr besser auf Euren Tacho achten solltet.
Mehr oder weniger unscheinbar stehen sie in Parklücken, hinter Bäumen oder in Baustellen: die Blitzeranhänger - offizielle Bezeichnung "Enforcement Trailer".
Aktuell hält einer der Superblitzer Ausschau nach Fahrzeugen, die auf der Jahnallee stadteinwärts den einen oder anderen km/h zu viel auf die Straße bringt. An der Einmündung Elsterstraße, direkt am Waldplatz, wird in der 30er-Zone geknipst.
Laut der Facebook-Seite "Blitzeranhänger Leipzig" kontrollieren die anderen derzeit auf der Prager Straße stadteinwärts auf Höhe der Alten Messe.
Weitere der mobilen Radarfallen sollen laut "blitzer.de" auf der Maximilianallee an der Aral-Tankstelle Richtung A14 und der Max-Liebermann-Straße Richtung Landsberger Straße in östliche Fahrtrichtung stehen und Geld in die Stadtkasse spülen.
Auch in der 30er-Zone der Lindenthaler Hauptstraße nahe der Jungmannstraße/Goldammerweg wird es teuer, wenn Ihr zu schnell unterwegs seid.
Titelfoto: TAG24