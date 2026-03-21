Teure Fotos in Leipzig! Hier stehen aktuell die Superblitzer

Leipzig - Die mit teurer Technik ausgestatteten Superblitzer ändern regelmäßig ihre Standorte, so auch in Leipzig . TAG24 verrät Euch, wo Ihr besser auf Euren Tacho achten solltet.

Altbewährter Ort: Einer der Leipziger Blitzeranhänger steht an der Jahnallee/Waldplatz. © TAG24

Mehr oder weniger unscheinbar stehen sie in Parklücken, hinter Bäumen oder in Baustellen: die Blitzeranhänger - offizielle Bezeichnung "Enforcement Trailer".

Aktuell hält einer der Superblitzer Ausschau nach Fahrzeugen, die auf der Jahnallee stadteinwärts den einen oder anderen km/h zu viel auf die Straße bringt. An der Einmündung Elsterstraße, direkt am Waldplatz, wird in der 30er-Zone geknipst.

Laut der Facebook-Seite "Blitzeranhänger Leipzig" kontrollieren die anderen derzeit auf der Prager Straße stadteinwärts auf Höhe der Alten Messe.

Weitere der mobilen Radarfallen sollen laut "blitzer.de" auf der Maximilianallee an der Aral-Tankstelle Richtung A14 und der Max-Liebermann-Straße Richtung Landsberger Straße in östliche Fahrtrichtung stehen und Geld in die Stadtkasse spülen.