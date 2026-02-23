 636

Schlaglöcher sorgen für Schäden: Leipziger Dietrichring gesperrt

Autofahrer in Leipzig schauten am Montagmorgen nicht schlecht, als der Dietrichring plötzlich gesperrt war.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Autofahrer in Leipzig schauten am Montagmorgen nicht schlecht, als der Dietrichring in Richtung Süden plötzlich gesperrt war.

Betroffen war der Abschnitt zwischen Bose- und Gottschedstraße. Der Grund für die Sperrung laut TAG24-Informationen: zu viele Schlaglöcher.

Demnach hatten diese bereits am frühen Sonntagabend zu einem Unfall geführt. So war laut Polizei gegen 17.30 Uhr ein Audi an der Ecke Bosestraße in eines der Schlaglöcher geraten, wodurch er Schäden am Reifen erlitt.

"Der Reifen hat daraufhin Luft verloren, was der Fahrer jedoch erst auf der Autobahn mitbekam. Den Schaden hat er dann gemeldet", erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Am Montag rückten Mitarbeiter der Stadt an, um die Löcher auf dem Ring zu flicken. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Die Umleitung führte über die Käthe-Kollwitz-Straße, den Westplatz und die Friedrich-Ebert-Straße. Im Zuge der Verkehrseinschränkungen kam es zu Stau im morgendlichen Berufsverkehr.

Bleibt zu hoffen, dass demnächst auch die unzähligen anderen Schlaglöcher geflickt werden, die sich nach dem Winter überall in der Stadt aufgetan haben.

