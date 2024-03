Schloss-Touren, Hunde-Dates und Comedy: Das alles könnt Ihr am Sonntag in Leipzig erleben!

Was am Sonntag in Leipzig abseits der Buchmesse los ist, seht Ihr in den TAG24-Tipps.

Von Annika Rank

Leipzig - Was am Sonntag in Leipzig abseits der Buchmesse los ist, seht Ihr in den TAG24-Tipps.

Führung durch das Gohliser Schlösschen

Wolltet Ihr schon immer mal wissen, was sich hinter den Mauern des Gohliser Schlösschens im Norden Leipzigs verbirgt? Dann dürfte die 45-minütige Tour durch das Barockdenkmal genau das Richtige sein. Besonderes Augenmerk liegt dabei vor allem auf der Architektur und Kunst im Inneren. Los geht's um 11 Uhr am Eingang zum Schlösschen in der Menckestraße. Die Tickets, die vor Ort beim Guide erworben werden, kosten 8 Euro (ermäßigt: 4 Euro). Hinweis: Das Gebäude ist leider nicht rollstuhlgerecht.

Das Gohliser Schlösschen lädt zum Erkunden ein. (Archivbild) © dpa/Waltraud Grubitzsch

Karli Stand-up-Comedy

Das Café Puschkin auf der Karl-Liebknecht-Straße ist seit Jahren eine wahre Institution in Leipzig. Am Sonntag verwandelt sich das Restaurant allerdings mal wieder in eine Bühne für erfahrene bzw. neue Comedians, die das Publikum mit ihrem Material möglichst oft und stark zum Lachen bringen wollen. Die erste OpenMic-Bühne findet zwischen 17 und 19 Uhr statt, die zweite Runde dann zwischen 20 und 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos und spendenbasiert. Ihr könnt entweder spontan vorbeikommen und auf einen Platz hoffen oder aber auf Nummer sicher gehen und im Voraus einen Sitz reservieren. Für das leibliche Wohl ist natürlich die ganze Zeit über gesorgt.

Im Café Puschkin auf der Karli kann man Stand-up-Comedians live erleben. (Symbolbild) © 123rf/valmedia1

"Game of Thrones"-Musik im Gewandhaus

"Game of Thrones" gehört zu den weltweit erfolgreichsten TV-Serien aller Zeiten, auch das Prequel "House of the Dragon" erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Einen großen Anteil daran hat auch der stimmungsvolle Soundtrack, der die dramatischsten Szenen passend zu untermalen weiß. Und genau das kann man nun live erleben. Ab 18 Uhr findet im Leipziger Gewandhaus das Konzert "The Music of Game of Thrones" statt, bei dem die Besucher allen wegweisenden Momenten der Serie nochmal gemeinsam mit einem Orchester beiwohnen können. Die Tickets - von denen noch ein Restbestand verfügbar ist - bewegen sich in der Preisspanne zwischen 60 und 90 Euro.

Das Gewandhaus steht am Sonntag im Zeichen von "Game of Thrones". © Hendrik Schmidt/dpa

agra Antikmarkt

Wer noch auf der Suche nach Last-Minute-Ostergeschenken ist, könnte in Markkleeberg fündig werden: Dort schlagen mal wieder Hunderte Händler und Händlerinnen ihre Zelte auf, um alles von Antiquitäten und Technik über Kunst und Kleidung bis hin zu Schmuck an den Mann (oder die Frau) zu bringen. Sowohl die zwei Messehallen als auch die riesige Freifläche werden dann prall gefüllt sein - man sollte also schnell sein! Der Antikmarkt - Eintritt frei - beginnt am Sonntag um 8 Uhr und endet um 15 Uhr. Mit der Straßenbahnlinie 11 kommt ihr bequem zum agra-Messegelände im Süden.

Tour durch den Hauptbahnhof

Der Leipziger Hauptbahnhof - der Dreh- und Angelpunkt der Stadt, und doch weiß man in der Regel kaum etwas über die mehr als hundertjährige Geschichte des imposanten Gebäudes. Mit einer Führung durch die Geschichte (vor dem aktuellen Bahnhofsgebäude gab es schon vier vorherige Bauten!) soll dies geändert werden. Treffpunkt durch die geführte Tour ist der DB-Servicepoint am Querbahnsteig um 11 Uhr. Erwachsene zahlen für ihre Tickets (online oder vor Ort erhältlich) 12 Euro, Schüler und Studierende 10 Euro.

Der Leipziger Hauptbahnhof hat eine bewegte Geschichte. © Jan Woitas/dpa

Speed-Dating für Hunde und deren potenzielle Besitzer? "Bark Date" im Leipziger Rosental macht's am Sonntag möglich! Dort werden bis zu 30 Hunde aus dem Tierschutz vorgestellt und können so von Interessenten live und in Aktion begutachtet werden. Wer also auf der Suche nach einem Vierbeiner an seiner Seite ist, könnte hier fündig werden. Für das "Bark Date" haben sich unter anderem die Tierheime Leipzig und Oelzschau sowie die Initiative "Hearts 4 Paws" angekündigt, die dort auf eine Vermittlung ihrer Schützlinge hoffen. Der Eintritt zu dem Event ist kostenlos.

Die "Bark Dates" sollen bei der Vermittlung von Hunden aus dem Tierschutz helfen. © PR/Fotos-von-Lisa.de