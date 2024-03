Unzumutbare Zustände bei John Reed in Leipzig? "Meidet diesen Ort"

Leipzig - Mit viel Tamtam und sogar Ex-Miss-Germany Soraya Kohlmann (25) eröffnete 2018 John Reed in Leipzig . Statt funktionalem Fitnessstudio setzt die Kette auf schicke Club-Atmosphäre mit Wohlfühlfaktor. Sechs Jahre später scheint davon nur noch wenig vorhanden. Kunden erheben scharfe Kritik am Leipziger Standort. Das Unternehmen reagiert mit Verständnis und gelobt Besserung.

"Seit Januar 2023 gehen die Duschen/Sauna nicht. Keinerlei Kulanz seitens des Studios. Man wird immer vertröstet. Meidet diesen Ort", heißt es dort unter anderem in einer Kritik vom Januar. "Das ist nunmal Fakt, dass das Studio nicht das günstigste ist und deshalb kann man einen gewissen Service erwarten. Die angesprochene Sauberkeit ist definitiv nicht gegeben", schreibt eine weitere Nutzerin.

Hipper Göttertempel samt Deko und treibenden Elektrobeats statt miefiger Muckibude. Auch am Standort in Leipzig fanden sich direkt zum Start zahlreiche Bilder, Büsten und sogar ein Klavier.

Die Fitnesskette John Reed wurde 2016 durch die RSG Group ins Leben gerufen, die unter anderem auch die McFit-Studios betreibt. Das Ziel: Weg vom funktionalen Discounter-Studio hin zu einem Ort, an dem sich Fitnessfreunde wohlfühlen und an dem sie verweilen wollen.

Einige Schließfächer verfügen nicht mehr über eine Tür, an anderen wurde das Schloss entfernt.

Auf Anfrage von TAG24 erklärte das Presse-Team von John Reed, dass das Unternehmen es bedauere, "dass einige Mitglieder in Leipzig nicht vollständig zufrieden sind".

"Wir nehmen die Kritik sehr ernst. Für uns hat es Priorität, dass unsere Mitglieder ein optimales Trainingsumfeld vorfinden, in dem sie sich gerne aufhalten und ihre Ziele erreichen können", hieß es.

Die Sauna sei inzwischen wieder in Betrieb. Jedoch gäbe es Schwierigkeiten mit dem Aufguss. "Von den Duschen sind zwei von drei in Betrieb, was uns natürlich auch nicht vollständig zufriedenstellt. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Mängel schnellstens zu beseitigen, sind hier jedoch auf externe Dienstleister angewiesen."

Das Studio werde täglich gereinigt, Sportgeräte inklusive. Die Mitarbeiter seien angehalten, dies zu kontrollieren und sicherzustellen.