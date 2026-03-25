Schulbürgermeisterin nimmt brisante Entscheidung über Schwimmunterricht zurück

Leipzig - In den vergangenen Tagen hatten über 30 weiterführende Schulen in Leipzig die Nachricht erhalten, dass sie im kommenden Schuljahr bei der Vergabe von Schwimmhallenzeiten für den Unterricht leider keine Berücksichtigung finden könnten. Als Grund für die Entscheidung wurde wie so oft die prekäre Haushaltslage angeführt. Am Mittwochnachmittag beschäftigte sich der Stadtrat mit den geplanten Kürzungen.

Am Mittwoch beschäftigte sich der Leipziger Stadtrat mit den Vorgängen um die geplanten Kürzungen beim Schwimmunterricht an weiterführenden Schulen. (Archiv) © Elisa Schu/dpa

Der Bericht der "Leipziger Volkszeitung" über die Maßnahme des Schulamts hatte am Dienstag hohe Wellen geschlagen.

In der Stadtratssitzung äußerte sich nun Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (47, Grüne) zu dem Vorgang: "Wir stehen als Verwaltung gerade an einem Punkt, vor allem die freiwilligen Aufgaben anzuschauen und zu entscheiden, welche wir weiter finanzieren und welche nicht", erklärte sie einleitend.

"Die Schwimmzeiten in den weiterführenden Schulen sind eine freiwillige Aufgabe, des Schulträgers. Nichtsdestotrotz ist die Entscheidung, diese Schulzeiten zu streichen, etwas, was in der Presse kolportiert worden ist, was so nicht über meinen Tisch gegangen ist. Das ist ein schwieriger Vorgang, auch für mich. Diese Entscheidung ist nicht mit mir vorher kommuniziert worden."

Man werde den Vorgang jetzt "intern auswerten", eine Prüfung sei bereits veranlasst worden, so Felthaus weiter. Hintergrund der etwas "voreiligen Entscheidung" des Schulamtes seien mögliche Einsparungen durch gestiegene Gebühren für die Nutzung der Bäder von insgesamt circa 100.000 Euro pro Jahr. "Ich habe trotzdem entschieden, dass der Schwimmunterricht, so wie er gerade stattfindet, auch weiterhin stattfinden kann", erklärte die Schulbürgermeisterin.